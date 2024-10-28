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Продюсер Рудченко: рэпер Моргенштерн* поднял гонорары для привлечения внимания

1:07
Шоу-бизнес

Продюсер и музкритик Павел Рудченко заявил, что рэпер Алишер Моргенштерн* поднял гонорары ради привлечения внимания. Такое мнение он высказал изданию "NEWS.ru".

Продюсер Рудченко: рэпер Моргенштерн* поднял гонорары для привлечения внимания
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0

По словам Павла Рудченко, исполнитель хочет, чтобы о нём больше писали и говорили, так как интерес к его творчеству снизился в последние годы.

"Я думаю, что это пиар-ход Моргенштерна*, потому что его выступления и за 9 миллионов рублей за границей, по сути, никому не нужны. Редкие корпоративы, которые ему выпадали, были для поддержания штанов. Он просто пытается привлечь к себе внимание, повышая ценник за выступления. Хочет, чтобы о нём больше писали, говорили. То есть это необоснованное повышение гонораров", — заявил продюсер.

Он отметил, что не видит другой причины повышения гонораров артиста.

Ранее Pravda.Ru писала, что Алишер Моргенштерн* после заявления о депрессии поднял цену на свои выступления.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом. 

Уточнения

Алише́р Таги́рович Моргенште́рн (род. 17 февраля 1998, Уфа), более известный как Моргенште́рн — российский рэп- и поп-исполнитель, музыкант, шоумен.

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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