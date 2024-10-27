Радиоведущая Алла Довлатова впервые стала бабушкой: я так счастлива

Известная радиоведущая Алла Довлатова в своём личном блоге поделилась радостной новостью: её старшая дочь Дарья стала мамой.

Алла опубликовала фотографию новорождённого сына, лицо которого семья пока не показывает, и назвала себя невероятно счастливой.

"Я так молода и красива, но уже бабушка! Моя старшая дочь Дашенька родила сына. Я так счастлива! Мои внуки всегда будут называть меня бабушкой, и я не испытываю никаких сомнений по этому поводу. Наоборот, я горжусь своим новым статусом! А вы как относитесь к тому, чтобы стать бабушкой или дедушкой?" — задалась вопросом Алла.