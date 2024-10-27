Радиоведущая Алла Довлатова впервые стала бабушкой: я так счастлива

Известная радиоведущая Алла Довлатова в своём личном блоге поделилась радостной новостью: её старшая дочь Дарья стала мамой.
Алла опубликовала фотографию новорождённого сына, лицо которого семья пока не показывает, и назвала себя невероятно счастливой.
"Я так молода и красива, но уже бабушка! Моя старшая дочь Дашенька родила сына. Я так счастлива! Мои внуки всегда будут называть меня бабушкой, и я не испытываю никаких сомнений по этому поводу. Наоборот, я горжусь своим новым статусом! А вы как относитесь к тому, чтобы стать бабушкой или дедушкой?" — задалась вопросом Алла.
50-летняя Алла Довлатова воспитывает четверых детей: трёх дочерей — Дарью, Александру и Марию, а также сына Павла. Интересно, что старшая дочь артистки ведёт непубличный образ жизни.
Ранее невестка певицы Валерии снялась в нижнем белье.
А́лла Алекса́ндровна Довла́това (урожд. Марина Александровна Евстрахина; род. 16 августа 1974, Ленинград, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса.
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