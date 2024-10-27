Невестка Валерии снялась в нижнем белье

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Невестка певицы Валерии, Лиана Шульгина, поделилась в своём личном блоге снимком, на котором она изображена в нижнем белье.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Лианы Шульгиной в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

На фотографии Лиана предстала в молочном топе, серых трусах-шортах, рубашке и высоких носках. В руках она держала помаду, которой подкрашивала губы.

Недавно Лиана рассказала, что решилась на смену имиджа: она сняла наращенные волосы и сделала стрижку.

"Честно говоря, я до сих пор не могу поверить, что это сделала. Вы не представляете, как долго я не могла на это решиться. Я наращивала волосы четыре года без перерывов, и, конечно, они испортились. Теперь буду активно их восстанавливать. Главное, не сорваться", — поделилась она.

Лиана Шульгина вышла замуж за младшего сына певицы Валерии Арсения Шульгина 28 августа 2020 года. А 1 января 2021 года у них родилась дочь Селин.

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Уточнения

Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица.



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