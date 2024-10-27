Ани Лорак раскрыла подробности знакомства с Филиппом Киркоровым: завязалась симпатия

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Певица Ани Лорак поделилась историей своей многолетней дружбы с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым. Они познакомились в 2004 году во время съёмок новогоднего музыкального шоу "Вечера на хуторе близ Диканьки".

Фото: commons.wikimedia by Окрас, CC BY-SA 4.0

По словам Лорак, между ними сразу возникла симпатия. Позже она пригласила музыканта на свой день рождения, хотя и не ожидала, что он придёт. Однако Киркоров не подвёл — появился с большим букетом цветов. Как утверждает Лорак, на её празднике ему было комфортно, поэтому он ушёл одним из последних.

Ани Лорак также отметила, что в жизни Филипп Киркоров совсем не такой, каким его видят миллионы людей. На самом деле он очень ранимый и чуткий человек.

"С тех пор мы стали друзьями. Я увидела в нём простого парня", — резюмировала Лорак в шоу "МУЗLOFT".

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Уточнения

А́ни Ло́рак (укр. Ані Лорак; настоящее имя — Кароли́на Миросла́вовна Куе́к (укр. Кароліна Мирославівна Куєк); род. 27 сентября 1978, Кицмань, Черновицкая область) — украинская эстрадная певица.



Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, музыкальный продюсер, телеведущий.



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