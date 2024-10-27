Клава Кока показала интерьер квартиры, в которой завершает ремонт

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица Клава Кока, известная также как Клавдия Высокова, в своём личном блоге поделилась интерьером квартиры, в которой завершаются ремонтные работы.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Александра Поверина в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Артистка выбрала светлые оттенки для оформления своего нового дома. Ванная комната украшена белой мраморной плиткой, большим зеркалом и розовой стеной. Клава Кока отметила, что уже перевезла в свою квартиру половину мебели.

Клава Кока приобрела квартиру в одном из столичных жилых комплексов за 60 миллионов рублей. Недвижимость расположена в районе Беговой, недалеко от станции метро "Белорусская". В жилом комплексе есть фитнес-клуб с бассейном и парковка. Площадь квартиры составляет около 100 квадратных метров.

Недавно Клава Кока объявила о расставании со своим возлюбленным Александром Повериным, с которым они были вместе 1 год и 4 месяца.

Ранее Джастин Бибер поделился снимком, сделанным во время свидания со своей женой.

Уточнения

Кла́ва Ко́ка (настоящее имя — Кла́вдия Вади́мовна Высо́кова; род. 23 июля 1996, Екатеринбург) — российская певица, автор песен, видеоблогер и телеведущая, продюсер.



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