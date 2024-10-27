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Певец Джастин Бибер опубликовал фото со свидания с женой

1:00
Шоу-бизнес » Зарубежный

Певец Джастин Бибер поделился редким кадром, на котором он запечатлён со своей женой, моделью Хейли Бибер, на свидании в ресторане.

Певец Джастин Бибер опубликовал фото со свидания с женой
Фото: instagram.com by личный аккаунт Джастина Бибера в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

В своём личном блоге он опубликовал снимок, на котором они выглядят очень счастливыми. Джастин был одет в серое поло, солнцезащитные очки и соломенную шляпу, а его молодая супруга выбрала чёрную куртку и золотые серьги.

Пара впервые стала родителями в августе 2024 года, когда на свет появился их сын Джек Блюз Бибер. Музыкант несколько раз публиковал и удалял фотографии со ступнёй малыша, а подруга пары раскрыла, что мальчик родился 22 августа.

Западные СМИ пишут, что Джастин Бибер сейчас переживает непростой период из-за ареста рэпера P. Diddy, с которым он долгое время был в дружеских отношениях.

Ранее Иван Чуйков показал Агату Муцениеце в провокационном наряде.

Уточнения

Джа́стин Дрю Би́бер (англ. Justin Drew Bieber; род. 1 марта 1994[…], Лондон, Онтарио, Канада) — канадский поп-R&B-певец, автор песен, музыкант, актёр.
 

Хе́йли Ро́уд Би́бер (англ. Hailey Rhode Bieber; в девичестве Болдуин (Baldwin), род. 22 ноября 1996) — американская модель. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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