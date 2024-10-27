Иван Чуйков показал Агату Муцениеце в гримёрке в провокационном наряде

Телеведущий Иван Чуйков поделился роликом с актрисой Агаты Муцениеце, который снял за кулисами шоу в кабаре-театре Crave, отмечающем своё пятилетие. На видео актриса запечатлена в эффектном боди, украшенном крупными камнями.

Фото: commons.wikimedia by Svklimkin, CC BY-SA 4.0

Иван Чуйков, которому ранее приписывали роман с Агатой Муцениеце, показал своим поклонникам, как актриса расслабляется за кулисами, ожидая выхода на сцену. Она танцевала под хит "Ту-ту-ту, ла-ла-ла" кабаре-дуэта "Академия", а Иван лаконично написал: "Идеальная".

Недавно Агата Муцениеце призналась, что её бывший муж Павел Прилучный так и не вернул ей сына, несмотря на решение суда. Она объяснила, что не хочет встречаться с приставами, чтобы не травмировать ребёнка. По её словам, она продолжает ждать встречи с мальчиком.

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Уточнения

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига) — латвийская актриса театра и кино, телеведущая.



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