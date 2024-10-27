Лариса Долина высказалась о диете, поедая манты в ресторане

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Народная артистка Российской Федерации Лариса Долина всегда заботилась о своей внешности, но после пережитого стресса из-за потери дорогостоящей квартиры в Москве она решила побаловать себя вкусной едой.

Фото: youtube.com by канал Они потрясли мир, PDM

В интервью для StarHit певица поделилась видео, на котором она запечатлена в ресторане. В шутку она отметила, что заказанные блюда — это часть её эффективной диеты.

"Продолжаю показывать вам, как я соблюдаю диету. Вот здесь самые лучшие манты, которые мне доводилось есть в жизни", — заявила она.

При этом артистка с удовольствием принялась за предложенные ей манты.

Лариса Долина стала жертвой мошенников, которые несколько месяцев обманывали её. В результате она потеряла квартиру в столице и 200 миллионов рублей.

Ранее Ани Лорак рассказала о предложении руки и сердца от своего возлюбленного.

Уточнения

Лари́са Алекса́ндровна До́лина (урождённая Кудельман, в первом браке Миончи́нская; род. 10 сентября 1955, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса.



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