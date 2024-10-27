Ани Лорак призналась, что была готова к предложению от возлюбленного

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица Ани Лорак с радостью рассказала о том, что была готова к предложению руки и сердца от своего возлюбленного, испанца Исаака Виджраку.

Фото: flickr.ru by Daniel Aragay from Vacarisses, Catalunya, CC BY 2.0

Артистка призналась, что в тот момент, когда мужчина опустился на одно колено и спросил, станет ли она его женой, она ощутила настоящее счастье. Она считает, что заслужила быть счастливой после долгих лет страданий.

Ани Лорак уверена, что нет никакого секрета, как быстро узаконить отношения с любимым человеком. Всё зависит от мужчины и его отношения к своей избраннице. По её мнению, главное — найти свою половинку.

"Нет никакой формулы. Это просто случается, и всё. Но чтобы это произошло, нужно быть готовым. Я всегда говорила себе: если хочешь чуда — будь чудом", — поделилась Лорак.

Ани Лорак и Исаак Виджраку вместе уже два года. Они познакомились во время ретрита.

Ранее Айза поделилась своим ответом на комментарий Алёны Водонаевой.

Уточнения

А́ни Ло́рак (укр. Ані Лорак; настоящее имя — Кароли́на Миросла́вовна Куе́к (укр. Кароліна Мирославівна Куєк); род. 27 сентября 1978, Кицмань, Черновицкая область) — украинская эстрадная певица.





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