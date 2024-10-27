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Айза-Лилуна Ай в грубой форме обратилась к бывшей подруге Алёне Водонаевой: не зли меня

1:17
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В личном блоге блогерша Айза-Лилуна Ай резко отреагировала на комментарий своей бывшей подруги Алёны Водонаевой по поводу её юмористического ролика.

Айза-Лилуна Ай в грубой форме обратилась к бывшей подруге Алёне Водонаевой: не зли меня
Фото: commons.wikimedia by Dmitry Rozhkov, CC BY-SA 3.0

Экс-участница "Дома-2" опубликовала на своей странице видео, снятое Айзой. В ролике она проверяет дебетовые карты старшего сына на наличие наркотических веществ. Сама блогерша пояснила, что это было сделано в шутку. Однако Алёна Водонаева задалась вопросом, что это за тренд.

Айза напомнила, что Водонаевой не следует вмешиваться в дела, которые её не касаются. Она предупредила, что у неё есть компромат на бывшую подругу.

"А можно эту протухшую воду заткнуть уже? Или я вспомню истории из нашей недолгой дружбы. Там за ней не только омбудсмен и наркоконтроль придут, но и всё отделение психиатрической больницы. Не зли меня, Водонаева. Ты знаешь, что у меня на тебя компромата больше, чем на саму себя!", — пригрозила блогерша.

Также она посоветовала Водонаевой внимательнее следить за своим сыном, а не раздавать советы тем, кому они не нужны.

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Уточнения

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — российская телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2».

Айза-Лилуна Хамзатовна Ай (при рождении Айза Хамзатовна Вагапова, впоследствии Долматова и Анохина; род. 10 декабря 1984, Грозный) — бывшая жена репера Гуфа, бывшая телеведущая, рэп-исполнительница, предпринимательница.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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