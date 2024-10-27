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Актриса Яна Поплавская обвинила Леди Гагу в плагиате

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Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Яна Поплавская, актриса и общественный деятель, поделилась своим мнением о новой песне американской певицы Леди Гаги под названием "Disease". Она сравнила её с известным советским хитом из кинофильма "Красная Шапочка", в котором сама сыграла главную роль.

Актриса Яна Поплавская обвинила Леди Гагу в плагиате
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, CC BY-SA 4.0

Поплавская написала в своём Telegram-канале: "Леди Гага украла песню у советской Красной Шапочки! Что скажете?"

Она также опубликовала отрывки из обеих композиций и предложила читателям вслушаться в них. Поклонники актрисы согласились с тем, что песни чем-то похожи, но подчеркнули, что оригинал всегда лучше копии.

В фильме режиссёра Леонида Нечаева за Яну Поплавскую "Песню Красной Шапочки" исполнила Ольга Рождественская.

Ранее стало известно, что сестра Деми Ловато потеряла своего первенца.

Уточнения

Я́на Евге́ньевна Попла́вская (род. 28 июня 1967, Москва) — советская и российская актриса театра и кино, теле- и радиоведущая, театральный педагог. 

Ле́ди Га́га (англ. Lady Gaga; настоящее имя — Сте́фани Джоа́нн Анджели́на Джермано́тта (англ. Stefani Joanne Angelina Germanotta), род. 28 марта 1986, Нью-Йорк, США) — американская певица, автор песен, продюсер, филантроп и актриса.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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