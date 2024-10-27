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Трагедия в семье Деми Ловато: сестра потеряла ребёнка во время экстренного кесарева

1:05
Шоу-бизнес » Зарубежный

Сестра певицы Деми Ловато Мэдисон Де Ла Гарза, известная по сериалу "Отчаянные домохозяйки", поделилась в своём блоге печальным известием. Месяц назад она перенесла экстренное кесарево сечение, однако, к сожалению, спасти жизнь её новорождённой дочери не удалось.

Трагедия в семье Деми Ловато: сестра потеряла ребёнка во время экстренного кесарева
Фото: Freepik by juicy_fish, PDM

В своём сообщении актриса написала, что они с мужем назвали малышку Ксиомарой, но, к сожалению, смогли лишь один раз взять её на руки. Девочка скончалась.

"Спасибо, Ксиомара, за то, что сделала нас родителями самого идеального ангела на небесах. Мамочка и папочка любят тебя, милая девочка", — написала 22-летняя Мэдисон.

Старшая сестра актрисы, Деми Ловато, также выразила свои соболезнования в блоге. Она попрощалась с племянницей, которую смогла лишь один раз обнять, и призналась в любви своей сестре.

Ранее Станислав Садальский высказал своё мнение о том, что судьба Николая Караченцова сложилась трагически.

Уточнения

Деметрия Девонн (Деми) Ловато (англ. Demetria Devonne «Demi» Lovato; род. 20 августа 1992 года) — американская певица, актриса и автор песен.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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