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Станислав Садальский рассказал о злом роке в судьбе Николая Караченцова: у каждого своя судьба

1:18
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский в своём личном блоге поделился воспоминаниями о жизни и уходе из жизни народного артиста РСФСР Николая Караченцова. Он выразил убеждённость, что в жизни его коллеги присутствовал злой рок.

Станислав Садальский рассказал о злом роке в судьбе Николая Караченцова: у каждого своя судьба
Фото: commons.wikimedia.org by Максим1625, CC BY-SA 3.0

Станислав Садальский представил, каким бы мог быть Николай Караченцов, если бы не трагические события. По его мнению, артист, который всегда стремился к первенству, оставался бы востребованным, сильным и красивым.

"У каждого своя судьба. Иногда мне кажется, что над ним давно витал рок. И те две аварии в один и тот же день в одну и ту же дверь с разницей в 12 лет, и смерть в канун дня рождения — вчера как раз был день памяти", — написал Станислав Садальский.

Он считает, что Николаю Караченцову были уготованы 13 лет мучительной жизни, как для него самого, так и для его супруги, которая заботилась о его здоровье, и для родных.

В заключение Станислав Садальский отметил, что скучает по коллеге и глубоко скорбит о его раннем уходе.

Ранее принц Уильям публично назвал имя своего брата, что вызвало неоднозначную реакцию в обществе.

 

 

 

Уточнения

Никола́й Петро́вич Кара́ченцов (27 октября 1944, Москва, СССР — 26 октября 2018, Истра, Московская область, Россия) — советский и российский актёр театра и кино; народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии Российской Федерации (2003).

Станисла́в Ю́рьевич Сада́льский (род. 8 августа 1951, Чкаловское, Чкаловский район, Чувашская АССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, теле- и радиоведущий, журналист, блогер.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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