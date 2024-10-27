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Принц Уильям впервые за долгое время назвал младшего брата по имени: по какому поводу?

1:15
Шоу-бизнес » Зарубежный

В новом документальном фильме, посвящённом проблеме бездомности в Великобритании, принц Уильям впервые за шесть лет публично упомянул своего младшего брата Гарри.

Принц Уильям впервые за долгое время назвал младшего брата по имени: по какому поводу?
Фото: Wikipedia by Foreign and Commonwealth Office, CC BY 2.0

Старший наследник короля Карла III рассказал о том, как однажды принцесса Диана взяла их с собой в приют для бездомных в Лондоне. В тот день мальчики смогли увидеть реальную жизнь за пределами дворца.

"Моя мать водила меня в The Passage — это лондонская благотворительная организация, которая помогает бездомным. Она водила туда Гарри и меня… Я никогда раньше не был в подобных местах и немного волновался, потому что не знал, чего ожидать", — поделился Уильям.

Он также отметил, что его мама старалась шутить и разряжать обстановку. По словам Уильяма, тогда люди смогли изменить его точку зрения.

Британские СМИ увидели в этом упоминании брата намек на возможное примирение, однако обычные читатели считают иначе. Поклонники королевской семьи заявили, что Уильям не может переписать историю, в которой брат занимает важное место.

Ранее вдова Николая Караченцова вспоминала, как умирал артист.

Уточнения

Уи́льям принц Уэльский (англ. William, Prince of Wales), полное имя Уи́льям Арту́р Фили́пп Лу́и (англ. William Arthur Philip Louis; род. 21 июня 1982) — старший сын короля Великобритании Карла III и его первой жены — Дианы, принцессы Уэльской, наследник британского престола с 8 сентября 2022 года.

Принц Генри герцог Сассекский (англ. Prince Henry, Duke of Sussex; род. 15 сентября 1984, Паддингтон, Лондон, Великобритания), полное имя — Генри Чарльз Альберт Дэвид (англ. Henry Charles Albert David) — член британской королевской семьи, сын короля Карла III и принцессы Дианы, брат принца Уильяма.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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