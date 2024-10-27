Принц Уильям впервые за долгое время назвал младшего брата по имени: по какому поводу?

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В новом документальном фильме, посвящённом проблеме бездомности в Великобритании, принц Уильям впервые за шесть лет публично упомянул своего младшего брата Гарри.

Фото: Wikipedia by Foreign and Commonwealth Office, CC BY 2.0

Старший наследник короля Карла III рассказал о том, как однажды принцесса Диана взяла их с собой в приют для бездомных в Лондоне. В тот день мальчики смогли увидеть реальную жизнь за пределами дворца.

"Моя мать водила меня в The Passage — это лондонская благотворительная организация, которая помогает бездомным. Она водила туда Гарри и меня… Я никогда раньше не был в подобных местах и немного волновался, потому что не знал, чего ожидать", — поделился Уильям.

Он также отметил, что его мама старалась шутить и разряжать обстановку. По словам Уильяма, тогда люди смогли изменить его точку зрения.

Британские СМИ увидели в этом упоминании брата намек на возможное примирение, однако обычные читатели считают иначе. Поклонники королевской семьи заявили, что Уильям не может переписать историю, в которой брат занимает важное место.

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Уточнения

Уи́льям принц Уэльский (англ. William, Prince of Wales), полное имя Уи́льям Арту́р Фили́пп Лу́и (англ. William Arthur Philip Louis; род. 21 июня 1982) — старший сын короля Великобритании Карла III и его первой жены — Дианы, принцессы Уэльской, наследник британского престола с 8 сентября 2022 года.



Принц Генри герцог Сассекский (англ. Prince Henry, Duke of Sussex; род. 15 сентября 1984, Паддингтон, Лондон, Великобритания), полное имя — Генри Чарльз Альберт Дэвид (англ. Henry Charles Albert David) — член британской королевской семьи, сын короля Карла III и принцессы Дианы, брат принца Уильяма.



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