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Вдова Николая Караченцова рассказала о последних минутах жизни артиста: медленно умирал

1:10
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Вдова Николая Караченцова, народного артиста РСФСР, Людмила Поргина, поделилась с журналистами НТВ своими воспоминаниями о последних днях жизни актёра. Она рассказала, что он медленно угасал у неё на руках.

Вдова Николая Караченцова рассказала о последних минутах жизни артиста: медленно умирал
Фото: commons.wikimedia.org by Максим1625, CC BY-SA 3.0

Незадолго до смерти врачи предупредили её о том, что опухоль не подлежит лечению. Людмила позвонила в театр и попросила подготовить всё к скорому прощанию с Караченцовым.

Поргина спросила у своего супруга, не страшно ли ему. Он ответил, что уже бывал там и знает, как выглядят рай и ад. Караченцов попросил её не спешить за ним и тихо скончался ранним утром.

"Я его целовала. Он был ещё тёплым, но его личико, ручки, тело и ножки уже стали холодными. Он так медленно умирал", — с грустью вспоминала актриса.

Николай Караченцов, один из ведущих актёров театра "Ленком", ушёл из жизни 26 октября 2018 года в Москве.

Ранее певица Валя Карнавал поделилась подарком от таинственного поклонника.

 

Уточнения

Никола́й Петро́вич Кара́ченцов (27 октября 1944, Москва, СССР — 26 октября 2018, Истра, Московская область, Россия) — советский и российский актёр театра и кино; народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии Российской Федерации (2003).

Людми́ла Андре́евна По́ргина (род. 24 ноября 1948, Москва) — советская и российская актриса, заслуженная артистка РФ (1999), вдова Николая Караченцова (1944—2018). 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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