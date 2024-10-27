Валя Карнавал показала подарок от таинственного поклонника: всего лишь 150 кг

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Блогерша Валя Карнавал в своём Telegram-канале поделилась впечатлениями о подарке от загадочного поклонника. Ей вручили огромного мишку, который был полностью сделан из алых роз.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Вали Карнавал в Инстаграм*(запрещён в РФ), PDM

Девушка рассказала о разговоре с курьером и отметила, что вес подарка составляет всего лишь 150 кг.

"Я не знаю, кто те счастливчики, которым предстоит вынести это из моей квартиры. Но, честно говоря, это очень красиво", — не смогла сдержать эмоций Валя.

При этом она неоднократно подчёркивала, что последние полтора года ни с кем не встречается. Однако, похоже, мужское внимание ей всё же не чуждо.

Валя Карнавал ранее была в романтических отношениях с Егором Кридом и блогером Сашей Стоуном, которого она бросила в день его рождения.

Ранее стало известно, что Моргенштерн* повысил свой гонорар.

Уточнения

Валенти́на Васи́льевна Карнау́хова (род. 11 ноября 2001, Ростов-на-Дону), более известная как Karna.val или Ва́ля Карнава́л — российский видеоблогер, тиктокер, певица и актриса.





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