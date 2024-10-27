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Моргенштерн* после заявления о депрессии повысил гонорар

1:06
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Рэпер Алишер Моргенштерн*, который был признан в России иностранным агентом, после заявления о своей депрессии, существенно изменил свои требования к выступлениям. С начала года его гонорар вырос на 6 миллионов рублей.

Моргенштерн* после заявления о депрессии повысил гонорар
Фото: instagram.com by личный аккаунт Моргенштерна в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Как сообщает Life со ссылкой на SHOT, стоимость выступления артиста сейчас составляет 14 миллионов рублей. Однако он готов сделать 20%-ную скидку за оперативное согласование его приезда.

Музыкант гастролирует с ребятами из России в количестве восьми человек. По требованию Моргенштерна, заказчик должен оплатить билеты туда и обратно каждому члену команды.

Кроме того, в своём райдере артист отказался от водки, но просит предоставить вино, коньяк и 15 бутылок пива. Также в гримёрке должны быть кальян, мясные горячие пиццы, энергетики, Red Bull, липовый мёд и интимная гель-смазка.

Ранее стало известно, что на Любовь Успенскую написали заявление в полицию.

 

Уточнения

Алише́р Таги́рович Моргенште́рн (род. 17 февраля 1998, Уфа), более известный мононимно как Моргенште́рн (Morgenshtern), — российский рэп- и поп-исполнитель, музыкант, шоумен.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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