На Любовь Успенскую написали заявление в полицию из-за угроз

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Александр, друг Татьяны Плаксиной, рассказал журналистам НТВ, что обратился в полицию с заявлением против Любови Успенской из-за полученных угроз.

Фото: https://vk.com/uspenskaya_official by ВК-аккаунт Любови Успенской, PDM

По словам Александра, он опасается за свою жизнь из-за влиятельности и связей певицы. Недавно она отправила в его дом в Израиле двух крупных мужчин, которые увезли Татьяну Плаксину.

Александр утверждает, что за Успенской стоит "мафия". Он вспомнил, как три года назад по её указанию к другой знакомой Татьяны Плаксиной Таисии Жоговой пришли сотрудники правоохранительных органов. Тогда Успенская заявила, что её дочь решила украсть у неё драгоценности по наводке подруги. Чуть позже эту же версию подтвердила и сама Татьяна, однако мужчина уверен в другом.

"Таисия, по сути, как и я… Мы поддерживали Таню, потому что у неё периодически возникали суицидальные мысли. Девочка не хочет быть под опекой матери. Она хочет быть свободной", — заявил знакомый дочери Успенской.

Ранее Айза уже комментировала новость о возможном лишении её родительских прав.

Уточнения

Любо́вь За́лмановна Успе́нская (урождённая Си́цкер; род. 24 февраля 1954, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская, российская и американская певица, исполнительница городских романсов и русского шансона.



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