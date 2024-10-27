Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Принц Уильям впервые за долгое время назвал младшего брата по имени: по какому поводу?
Исследование "Русского стандарта": большинство россиян экономят на распродажах
Исследование: как собаки видят телевизор и что привлекает их внимание
Вдова Николая Караченцова рассказала о последних минутах жизни артиста: медленно умирал
Влияние музыки на тренировочный процесс: что слушать?
Энзимы: мягкий путь к сияющей коже
Валя Карнавал показала подарок от таинственного поклонника: всего лишь 150 кг
Почему хозяйки обжаривают кофейные зерна на сковороде: неожиданный лайфхак
Общественник Нестеров не считает, что место урока физкультуры в школе должно регулироваться государством

На Любовь Успенскую написали заявление в полицию из-за угроз

1:12
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Александр, друг Татьяны Плаксиной, рассказал журналистам НТВ, что обратился в полицию с заявлением против Любови Успенской из-за полученных угроз.

На Любовь Успенскую написали заявление в полицию из-за угроз
Фото: https://vk.com/uspenskaya_official by ВК-аккаунт Любови Успенской, PDM

По словам Александра, он опасается за свою жизнь из-за влиятельности и связей певицы. Недавно она отправила в его дом в Израиле двух крупных мужчин, которые увезли Татьяну Плаксину.

Александр утверждает, что за Успенской стоит "мафия". Он вспомнил, как три года назад по её указанию к другой знакомой Татьяны Плаксиной Таисии Жоговой пришли сотрудники правоохранительных органов. Тогда Успенская заявила, что её дочь решила украсть у неё драгоценности по наводке подруги. Чуть позже эту же версию подтвердила и сама Татьяна, однако мужчина уверен в другом.

"Таисия, по сути, как и я… Мы поддерживали Таню, потому что у неё периодически возникали суицидальные мысли. Девочка не хочет быть под опекой матери. Она хочет быть свободной", — заявил знакомый дочери Успенской.

Ранее Айза уже комментировала новость о возможном лишении её родительских прав.

 

Уточнения

Любо́вь За́лмановна Успе́нская (урождённая Си́цкер; род. 24 февраля 1954, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская, российская и американская певица, исполнительница городских романсов и русского шансона. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Не поступайте так со своей кошкой: советы владельцам домашних животных
Домашние животные
Не поступайте так со своей кошкой: советы владельцам домашних животных
Популярные двигатели, которые стали легендой
Авто
Популярные двигатели, которые стали легендой Аудио 
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака
Кошки
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака Аудио 
Популярное
Новый шаг G7: замороженные активы России станут источником кредита для Украины

Лидеры стран "Большой семёрки" согласовали детали предоставления Киеву кредита в размере $50 миллиардов.

Новый шаг G7: замороженные активы России станут источником кредита для Украины
Автоэлектрик объяснил, опасно ли устанавливать в машину аккумулятор повышенной емкости
Автоэлектрик объяснил, опасно ли устанавливать в машину аккумулятор повышенной емкости
Туроператоры раскрыли, сколько стоит отдых в санаториях Кавказских Минеральных Вод в ноябре
Как зелёный чай влияет на похудение и уровень сахара в крови
Самолёт Ил-20. Летающий легендарный разведчик навёл шороху на Балтикой Дмитрий Плотников Ум нередко приносил не счастье, а только горе — о тернистом пути к вечности русской комедии Сергей Лебедев Лукашенко допустил войну Белоруссии с Россией. Считать ли это оскорблением Путина? Любовь Степушова
Ошибка при сборе чемодана, которая может стоить вам отпуска
Почему лук и чеснок лучше не сажать рядом
Всё о породе собак басенджи: чем она уникальна
Всё о породе собак басенджи: чем она уникальна
Последние материалы
Валя Карнавал показала подарок от таинственного поклонника: всего лишь 150 кг
Почему хозяйки обжаривают кофейные зерна на сковороде: неожиданный лайфхак
Общественник Нестеров не считает, что место урока физкультуры в школе должно регулироваться государством
Семейные тайны богатства: норвежское исследование раскрывает связь между структурой семьи и финансовым благополучием
Россия заняла третье место среди стран G20 по ключевой ставке
Моргенштерн* после заявления о депрессии повысил гонорар
На Любовь Успенскую написали заявление в полицию из-за угроз
Количество пунктов шиномонтажа в России выросло на 10%: данные Яндекс Карт
Айза резко отреагировала на новость о возможном лишении родительских прав: занимайтесь делами поважнее
Польза чак-чака: чем этот десерт отличается от других сладостей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.