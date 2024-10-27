Айза резко отреагировала на новость о возможном лишении родительских прав: занимайтесь делами поважнее

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Блогерша Айза-Лилуна Ай в своём личном блоге высказалась о возможной потере родительских прав из-за недавних скандалов, связанных с наркотиками.

Фото: commons.wikimedia by Dmitry Rozhkov, CC BY-SA 3.0

Она задалась вопросом, всё ли в порядке с теми, кто инициировал проверку в её отношении, и призвала их обратить внимание на более важные проблемы. Айза, которая воспитывает двоих сыновей, напомнила, что в России тысячи детей нуждаются в государственной поддержке.

"А вам есть дело до нас? Я прекрасно справляюсь со своими детьми, и их отцы помогают мне как могут!" — заявила блогерша.

Она также поделилась ссылкой на благотворительную организацию, которая помогает маргинальным семьям. В завершение своей эмоциональной речи бывшая жена рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов) подчеркнула, что её дети живут лучше, чем 90% людей на планете.

Ранее 56-летняя Екатерина Стриженова заговорила о своей беременности.

Уточнения

Айза-Лилуна Хамзатовна Ай (при рождении Айза Хамзатовна Вагапова, впоследствии Долматова и Анохина; род. 10 декабря 1984, Грозный) — бывшая жена репера Гуфа, бывшая телеведущая, рэп-исполнительница, предпринимательница.



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