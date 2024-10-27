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Рисунок фломастером Виктора Цоя продали за 8 миллионов рублей

0:59
Шоу-бизнес

На торгах в аукционном доме VLADEY настоящей звездой стал рисунок лидера группы "Кино" Виктора Цоя. Стоимость этого произведения искусства достигла рекордной для работ артиста суммы — €76 900, что составляет 8 059 843 рубля.

Рисунок фломастером Виктора Цоя продали за 8 миллионов рублей
Фото: flickr.com by Тим Пенн, CC BY 2.0

Первоначально рисунок фломастером, получивший название "квадратноголовый человечек", был выставлен за €15 000, но итоговая сумма увеличилась более чем в пять раз.

Виктор Цой с ранних лет проявлял интерес к рисованию. Но учёба в художественном училище имени Серова не задалась. Его исключили за неуспеваемость, но тяга к искусству осталась, и Виктор выучился на "резчика по дереву" в художественно-реставрационном училище.

Цой рисовал на самых разнообразных материалах — от бумаги и картона до полиэтилена.

Уточнения

Ви́ктор Ро́бертович Цой (21 июня 1962, Ленинград, СССР — 15 августа 1990, Латвия) — советский рок-музыкант, автор песен, поэт, художник и актёр корейско-русского происхождения.
 

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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