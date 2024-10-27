Квентин Тарантино получил престижную награду из рук Джона Траволты

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На торжественном вечере "Academy Museum Gala" в Лос-Анджелесе Квентин Тарантино был удостоен премии "Luminary Award". Эта награда вручается артистам, чей "исключительный вклад в кинематограф" был особенно значителен.

Фото: commons.wikimedia.org by Жорж Бьяр, CC BY-SA 3.0

Награду режиссёру вручил Джон Траволта, а после церемонии звёзды "Криминального чтива" сделали совместное селфи.

В молодости Тарантино, как и многие другие талантливые люди, поступательно, шаг за шагом, прокладывал себе путь в мир кино. Он начинал свою карьеру с работы билетером в кинотеатре для взрослых, а затем на протяжении пяти лет трудился продавцом в магазине видеопроката Video Archives, где познакомился с будущим соавтором "Криминального чтива" Роджером Эвери.

Его первой работой в Голливуде стала должность помощника на съёмках фитнес-видео с Дольфом Лундгреном.

Уточнения

Кве́нтин Джеро́м Таранти́но (род. 27 марта 1963, Ноксвилл, Теннесси, США) — американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, актёр и писатель.





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