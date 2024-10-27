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Мэл Гибсон сравнил IQ Камалы Харрис с интеллектом фонарного столба

Шоу-бизнес

Известный актёр и режиссёр, создатель "Страстей по Христу" Мэл Гибсон заявил, что будет голосовать за Дональда Трампа.

Мэл Гибсон сравнил IQ Камалы Харрис с интеллектом фонарного столба
Фото: YouTube канал GreenGrass by Скриншот видео YouTube канала GreenGrass, PDM

"Интеллектуальный коэффициент Камалы Харрис сравним с интеллектом фонарного столба", — считает звезда "Безумного Макса".

Тем временем многие представители Голливуда и шоу-бизнеса, включая тех, кто замешан в скандале с Пи Дидди, активно поддерживают кандидатуру Камалы Харрис.

Гибсон же стал сторонником Трампа после того, как тот обещал в первый же день вступления на высший пост в США издать указ, запрещающий преподавание в школах критической расовой теории и не допустить появления мужчин в женском спорте. Также экс-президент США намерен запретить операции по смене пола, которые калечат детей.

"Бог создал 2 пола — мужчину и женщину", — заявил Трамп.

Кандидата от республиканской партии также поддерживают отец Анджелины Джоли Джон, Войт, Денис Куэйд и Джеймс Вудс.

 

Уточнения

Мел Колм-Килле Дже́рард Ги́бсон (3 января 1956 года, Пикскилл, штат Нью-Йорк, США) — австралийский и американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. 

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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