Сила в правде: кинокомпания, снявшая "Брат 2", подала в суд на бизнесмена из-за мерча с цитатой Данилы Багрова

Кинокомпания СТВ предъявила иск 36-летнему Дмитрию С. из Липецка. Причиной конфликта стал мерч, который Дмитрий продавал на Wildberries — фляжки для воды и алкоголя с гравировкой "Сила в правде".
Представители СТВ утверждают, что это прямая цитата из фильма "Брат 2", все права на который принадлежат им. Они требуют от Дмитрия 100 тысяч рублей в качестве компенсации.
Однако Дмитрий не согласен с этим требованием, считая, что упомянутая в иске фраза давно стала народной и её можно использовать где угодно. Теперь липецкий суд будет разбираться в этом вопросе.
Кинокомпания СТВ была основана в Санкт-Петербурге в 1992 году Алексеем Балабановым, Сергеем Сельяновым и Василием Григорьевым. За время своего существования она выпустила более 160 фильмов, среди которых культовые картины, такие как "Брат", "Брат 2", "Сёстры", "Груз 200", "Блокпост", "Мама, не горюй", "Война", "Бумер" и "Жмурки"
Алексе́й Октябри́нович Балаба́нов (25 февраля 1959, Свердловск, СССР — 18 мая 2013, Сестрорецк, Санкт-Петербург, Россия) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер. Один из создателей кинокомпании "СТВ".
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