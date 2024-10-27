Сила в правде: кинокомпания, снявшая "Брат 2", подала в суд на бизнесмена из-за мерча с цитатой Данилы Багрова

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Кинокомпания СТВ предъявила иск 36-летнему Дмитрию С. из Липецка. Причиной конфликта стал мерч, который Дмитрий продавал на Wildberries — фляжки для воды и алкоголя с гравировкой "Сила в правде".

Фото: YouTube канал Кинокомпания "СТВ" by Скриншот видео YouTube канала Кинокомпания "СТВ", PDM

Представители СТВ утверждают, что это прямая цитата из фильма "Брат 2", все права на который принадлежат им. Они требуют от Дмитрия 100 тысяч рублей в качестве компенсации.

Однако Дмитрий не согласен с этим требованием, считая, что упомянутая в иске фраза давно стала народной и её можно использовать где угодно. Теперь липецкий суд будет разбираться в этом вопросе.

Кинокомпания СТВ была основана в Санкт-Петербурге в 1992 году Алексеем Балабановым, Сергеем Сельяновым и Василием Григорьевым. За время своего существования она выпустила более 160 фильмов, среди которых культовые картины, такие как "Брат", "Брат 2", "Сёстры", "Груз 200", "Блокпост", "Мама, не горюй", "Война", "Бумер" и "Жмурки"

Уточнения

Алексе́й Октябри́нович Балаба́нов (25 февраля 1959, Свердловск, СССР — 18 мая 2013, Сестрорецк, Санкт-Петербург, Россия) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер. Один из создателей кинокомпании "СТВ".



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