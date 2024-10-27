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Кудрявцева о нападках на сказки Пушкина из-за пропаганды ЛГБТ*: портал в шизофрению

0:54
Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева отреагировала на найденную в сказке Александра Пушкина пропаганду ЛГБТ*.

Кудрявцева о нападках на сказки Пушкина из-за пропаганды ЛГБТ*: портал в шизофрению
Фото: https://vk.com/ileratv by ВК-аккаунт Леры Кудрявцевой is licensed under public doman

Кудрявцева прокомментировала нападки общественных активистов, усмотревших в "Сказке о мертвой царевне и семи богатырях" Александра Пушкина пропаганду ЛГБТ*

Блюстителям нравственности не понравилась фраза в сказке "по усам текло, а в рот не попало". Они призвали запретить литературное произведение, так как оно якобы содержит скрытый намек на нетрадиционные ценности.

"Друзья, ну тут уже открыт портал в шизофрению", — написала звезда ТВ в своём Telegram-канале.

Ранее сибирский активисты призвали Филиппа Киркорова покинуть сцену из-за его пошлой шутки про котика и ротик.

*деятельность "международного общественного движения ЛГБТ" признана экстремистской и запрещена на территории РФ

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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