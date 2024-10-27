Максим Галкин* рассказал, как проводит часы досуга в Нью-Йорке: обожаю

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Шоумен Максим Галкин* посетил спектакль в США с участием актёра Роберта Дауни-младшего.

Фото: https://www.instagram.com/maxgalkinru by Инстаграм Максима Галкина is licensed under public doman

Максим Галкин* опубликовал в "Инстаграме"** фото, на котором он запечатлён в Нью-Йорке на фоне театральной афиши.

"Вчера в Линкольн-центре побывал на спектакле с Робертом Дауни-младшим", — написал супруг Аллы Пугачёвой под снимком.

Юморист признался, что обожает Нью-Йорк за то, что у него получается в этом городе интересно провести досуг, несмотря на плотный гастрольный график.

Ранее Филипп Киркоров отвернулся от журналиста, задавшего вопрос про Аллу Пугачёву.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

** социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Ро́берт Джон Да́уни-мла́дший (англ. Robert John Downey Jr.; род. 4 апреля 1965 года, Манхэттен, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — американский актёр, продюсер и музыкант. Обладатель премий «Оскар» (2024), «Золотой глобус» (2001, 2010, 2024).



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