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56-летняя Екатерина Стриженова задумалась о третьей беременности: это невозможное счастье

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Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущая и актриса Екатерина Стриженова рассказала, что недавно задумалась о рождении третьего ребёнка. Она считает, что в наше время всё возможно.

56-летняя Екатерина Стриженова задумалась о третьей беременности: это невозможное счастье
Фото: instagram.com by личный аккаунт Екатерины Стриженовой в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

В интервью для "Каравана историй" 56-летняя актриса поделилась, что обсудила с мужем возможность появления малыша.

"Сейчас действительно всё возможно. Мы целый вечер обсуждали этот вопрос и пришли к решению, что будем воспитывать уже имеющихся внуков и ждать следующих. Я могу всё остановить и отложить ради таких серьёзных и важных вещей", — отметила она.

Екатерина и Александр Стриженовы уже 37 лет вместе, и у них две дочери — 36-летняя Анастасия и 23-летняя Александра. Старшая дочь уже трижды стала мамой, воспитывая троих сыновей от финансиста Петра Грищенко.

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Уточнения

Екатери́на Влади́мировна Стриже́нова (в девичестве — То́кмань, род. 20 марта 1968 года, Москва, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса, тележурналист, телеведущая. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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