Ирина Болгар заявила, что создала личный стиль Павла Дурова: новый камень в огород бизнесмена

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Ирина Болгар, предполагаемая мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова, в своём личном блоге заявила, что именно ей бизнесмен должен быть благодарен за свой респектабельный внешний вид.

Фото: Flickr by TechCrunch, CC BY 2.0

По словам Ирины, она оказала значительное влияние на стиль своего бывшего возлюбленного, благодаря чему его стали воспринимать как серьёзного мужчину.

"Я создала дизайны одежды, которые, на мой взгляд, наилучшим образом отражали личность Павла. Воротники-стойки на пиджаках, чёрные шёлковые рубашки, запонки, пуговицы с волком, выполненные на заказ по моим эскизам, идеально пошитые брюки, кашемировые пальто — вся одежда была изготовлена по моим дизайнам и из тканей, которые я выбрала. Я создала для него капсульную коллекцию, которая сочеталась друг с другом", — написала Ирина.

Кроме того, Болгар постоянно напоминает, что именно она участвовала в разработке мессенджера Telegram, благодаря которому бизнесмен зарабатывает огромные деньги.

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Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский предприниматель в сфере информационных технологий, основатель социальной сети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера Telegram.





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