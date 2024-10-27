Соседи взбунтовались против стилиста Сергея Зверева: вы не один тут живёте

Соседи Сергея Зверева написали жалобу на стилиста из-за его прогулок по квартире на каблуках.
Сергей Зверев опубликовал в сторис "Инстаграма"* написанные от руки замечания в его адрес, развешанные в подъезде дома.
Упрёки в адрес "звезды в шоке" гласят, что гуру моды стучит каблуками по полу, чем мешает соседям.
"Просьба не греметь! Вы не один тут живёте! В квартире необязательно было ходить на каблуках! Имейте совесть!" — взывают соседи Зверева.
Ранее певец Юрий Лоза рассказал о конфликте с соседями, которые написали на него жалобу в администрацию посёлка.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Зверев Сергей Анатольевич (род. 1963) — советский и российский парикмахер, актёр, шоумен, певец и телеведущий.
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