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Соседи взбунтовались против стилиста Сергея Зверева: вы не один тут живёте

0:49
Шоу-бизнес

Соседи Сергея Зверева написали жалобу на стилиста из-за его прогулок по квартире на каблуках.

Соседи взбунтовались против стилиста Сергея Зверева: вы не один тут живёте
Фото: https://www.instagram.com/zverevsuperstar by Инстаграм Сергей Зверева is licensed under public doman

Сергей Зверев опубликовал в сторис "Инстаграма"* написанные от руки замечания в его адрес, развешанные в подъезде дома.

Упрёки в адрес "звезды в шоке" гласят, что гуру моды стучит каблуками по полу, чем мешает соседям.

"Просьба не греметь! Вы не один тут живёте! В квартире необязательно было ходить на каблуках! Имейте совесть!" — взывают соседи Зверева.

Ранее певец Юрий Лоза рассказал о конфликте с соседями, которые написали на него жалобу в администрацию посёлка.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Зверев Сергей Анатольевич (род. 1963) — советский и российский парикмахер, актёр, шоумен, певец и телеведущий.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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