В Сети высмеяли кудрявые волосы Анджелины Джоли: странно и некрасиво

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Голливудская актриса Анджелина Джоли удивила поклонников, появившись на публике с кудрявыми волосами.

Фото: flickr.com by Foreign and Commonwealth Office is licensed under Open Government Licence version 1.0

Daily Mail опубликовал фотографии актрисы с презентации фильма "Мария" на фестивале AFI Fest в Лос-Анджелесе. Для выхода в свет Анджелина Джоли выбрала бежевое шёлковое макси-платье и тёмную накидку. Её образ дополняли чёрные стрелки на глазах и красные губы.

Читатели Daily Mail поделились своим мнением о новом образе актрисы. Некоторые из них посчитали, что её причёска выглядит странно и не соответствует случаю. Однако нашлись и те, кому пришёлся по душе её новый стиль — они были приятно удивлены её новой укладкой.

Актриса Анджелина Джоли воспитывает шестерых детей от бывшего мужа, актёра Брэда Питта. Троих детей она родила самостоятельно, а ещё троих они усыновили вместе.

Ранее актриса Зендея появилась на публике в кожаном платье с глубоким декольте.

Уточнения

Анджели́на Джоли́ (англ. Angelina Jolie), до 2002 года Анджелина Джоли Войт (англ. Voight); род. 4 июня 1975, Лос-Анджелес) — американская актриса, кинорежиссёр, сценарист, продюсер и общественный деятель.



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