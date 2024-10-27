Актриса Зендея появилась на публике в кожаном платье с глубоким декольте

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Голливудская актриса Зендея удивила публику, появившись на публике в кожаном платье с глубоким декольте и без бюстгальтера. Эти фотографии были опубликованы на сайте Page Six.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Зендаи в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Зендея посетила мероприятие, посвящённое презентации безалкогольного пива Bero, производством которого занимается её возлюбленный, актёр Том Холланд. Пара вышла в свет 24 октября, и фотографам удалось запечатлеть их на пути в заведение в Нью-Йорке.

Актриса выбрала кожаное бордовое платье от Louis Vuitton с глубоким декольте и разрезом, дополнив его чёрными лодочками. Том Холланд же предпочёл футболку в тон платью девушки, чёрные брюки и белые кеды.

На этом же мероприятии Том Холланд проявил гнев, увидев, как поклонники артистки требуют её автограф. Он едва не подрался с собравшимися фанатами и попытался увести возлюбленную, которая, в свою очередь, старалась его успокоить.

Ранее Леонид Якубович поделился своими воспоминаниями об отношениях с матерью.

Уточнения

Зенде́я Мари́ Штёрмер Ко́улман (англ. Zendaya Maree Stoermer Coleman; род. 1 сентября 1996[…], Окленд, Калифорния), более известная мононимно как Зенде́я (также встречается написание Зенда́я) — американская актриса, певица, танцовщица и модель.



То́мас Стэ́нли Хо́лланд (англ. Thomas Stanley Holland; род. 1 июня 1996, Кингстон-апон-Темс, Лондон, Великобритания) — британский актёр.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.