Жена Петросяна показала четырёхлетнего сына Вагана в театре: сидел с широченной улыбкой

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, как сходила с сыном Ваганом в театр.
Заядлая театралка Татьяна Брухунова приобщает сына Вагана от Петросяна к театральному искусству. Она опубликовала в "Инстаграме"* кадры с похода с наследником на детский спектакль.
Супруга юмориста объяснила, как четырёхлетний сын отреагировал на представление театра Маяковского "Мама-кот".
"Ваган сидел два отделения с широченной улыбкой, а после окончания сказал мне, что это был самый смешной спектакль из всех, что он видел (а видел он не мало для своих 4-х лет)", — написала Татьяна под кадрами.
Она порекомендовала спектакль, который, по её словам, наполнен добрым юмором и музыкой.
Ранее Татьяна Брухунова раскритиковала иммерсивный спектакль "Преступление и наказание" в особняке Дашкова.
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Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).
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