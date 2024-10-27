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Жена Петросяна показала четырёхлетнего сына Вагана в театре: сидел с широченной улыбкой

1:04
Шоу-бизнес

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, как сходила с сыном Ваганом в театр.

Жена Петросяна показала четырёхлетнего сына Вагана в театре: сидел с широченной улыбкой
Фото: https://www.instagram.com/bruhunova by Инстаграм Татьяны Брухуновой is licensed under public doman

Заядлая театралка Татьяна Брухунова приобщает сына Вагана от Петросяна к театральному искусству. Она опубликовала в "Инстаграме"* кадры с похода с наследником на детский спектакль.

Супруга юмориста объяснила, как четырёхлетний сын отреагировал на представление театра Маяковского "Мама-кот".

"Ваган сидел два отделения с широченной улыбкой, а после окончания сказал мне, что это был самый смешной спектакль из всех, что он видел (а видел он не мало для своих 4-х лет)", — написала Татьяна под кадрами.

Она порекомендовала спектакль, который, по её словам, наполнен добрым юмором и музыкой.

Ранее Татьяна Брухунова раскритиковала иммерсивный спектакль "Преступление и наказание" в особняке Дашкова.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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