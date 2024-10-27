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Леонид Якубович высказался об отношениях с матерью: мне не хватило её любви

0:53
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущий Леонид Якубович рассказал, что в детстве и молодости ему не хватало материнской любви.

Леонид Якубович высказался об отношениях с матерью: мне не хватило её любви
Фото: structure.mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации, CC BY 4.0

В программе "Судьба человека" он вспомнил, как разговаривал с матерью, когда она была уже пожилой женщиной. Родительница с грустью призналась, что не смогла подарить сыну достаточно тепла.

"Мы с ней были скорее товарищами. Объяснение, конечно, было феноменальным. Она мне сказала: "Я так сильно любила твоего отца, что на тебя любви уже не хватило"", — вспомнил ведущий шоу "Поле чудес".

Леонид Якубович добавил, что никогда не видел ссор родителей, и они не втягивали его в свои разборки. Супруги могли выйти на улицу, высказать друг другу все недовольства, но домой возвращались уже в нормальном состоянии.

Ранее возлюбленный Клавы Коки удалил пост о расставании.

Уточнения

Леони́д Арка́дьевич Якубо́вич (род. 31 июля 1945, Москва, СССР, РСФСР) — советский и российский телеведущий, актёр театра, кино и телевидения, сценарист, телепродюсер, прозаик; народный артист Российской Федерации (2002). 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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