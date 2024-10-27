Экс-возлюбленный Клавы Коки удалил пост про расставание: что случилось?

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Бывший молодой человек певицы Клавы Коки (настоящее имя Клавдия Высокова) Александр Поверин удалил пост, в котором рассказывал о своём расставании с артисткой. Он подчеркнул, что их отношения не были пиар-акцией.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Александра Поверина в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Блогер объяснил, что не хотел говорить о разрыве и тем более делать его темой для обсуждений. Его не интересовали лайки, а этот пост он написал, чтобы прояснить ситуацию для СМИ, знакомых и родных.

"Это мой ответ для всех, чтобы закрыть этот вопрос и больше не возвращаться к нему. Я не буду давать никакой дополнительной информации. И, вероятно, этот пост я тоже удалю. Благодарю всех за понимание", — сказал он.

Клава Кока подтвердила расставание с Александром Повериным и сообщила, что инициатором была она сама. Однако победитель шоу "Сердце Клавы" утверждал, что это было обоюдное решение.

Ранее Иосиф Пригожин поделился своим мнением об отъезде Аллы Пугачёвой.

Уточнения

Кла́ва Ко́ка (настоящее имя — Кла́вдия Вади́мовна Высо́кова; род. 23 июля 1996, Екатеринбург) — российская певица, автор песен, видеоблогер и телеведущая, продюсер.



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