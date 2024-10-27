Экс-возлюбленный Клавы Коки удалил пост про расставание: что случилось?

Бывший молодой человек певицы Клавы Коки (настоящее имя Клавдия Высокова) Александр Поверин удалил пост, в котором рассказывал о своём расставании с артисткой. Он подчеркнул, что их отношения не были пиар-акцией.
Блогер объяснил, что не хотел говорить о разрыве и тем более делать его темой для обсуждений. Его не интересовали лайки, а этот пост он написал, чтобы прояснить ситуацию для СМИ, знакомых и родных.
"Это мой ответ для всех, чтобы закрыть этот вопрос и больше не возвращаться к нему. Я не буду давать никакой дополнительной информации. И, вероятно, этот пост я тоже удалю. Благодарю всех за понимание", — сказал он.
Клава Кока подтвердила расставание с Александром Повериным и сообщила, что инициатором была она сама. Однако победитель шоу "Сердце Клавы" утверждал, что это было обоюдное решение.
Ранее Иосиф Пригожин поделился своим мнением об отъезде Аллы Пугачёвой.
Кла́ва Ко́ка (настоящее имя — Кла́вдия Вади́мовна Высо́кова; род. 23 июля 1996, Екатеринбург) — российская певица, автор песен, видеоблогер и телеведущая, продюсер.
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