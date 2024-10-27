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Пригожин призвал оставить в покое уехавшую из России Пугачёву

1:13
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин считает, что народная артистка СССР Алла Пугачёва имеет право жить там, где ей хочется.

Пригожин призвал оставить в покое уехавшую из России Пугачёву
Фото: commons.wikimedia by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, CC BY-SA 4.0

В беседе с RTVI он отметил, что исполнительница вышла на пенсию и теперь может сама решать, как проводить своё время.

"Уехала — дай бог ей здоровья. Оставьте её в покое", — заявил продюсер.

Иосиф Пригожин обратил внимание, что, находясь за границей, Алла Пугачёва не делала никаких громких заявлений. По его мнению, во многом их поведение определяется супругом артистки, юмористом Максимом Галкиным* (признан иноагентом в России). Медиаменеджер подчеркнул, что у комика есть своя позиция, а его юмор иногда выходит за рамки допустимого из-за сложившихся политических обстоятельств.

Алла Пугачёва покинула Россию в 2022 году после отъезда своего мужа и начала специальной военной операции на Украине. Вместе с детьми они проживают в Израиле и на Кипре.

Ранее сообщалось, что рэпера Гуфа и блогершу Айзу могут лишить родительских прав.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве — Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР, РСФСР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.

Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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