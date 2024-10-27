Пригожин призвал оставить в покое уехавшую из России Пугачёву

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин считает, что народная артистка СССР Алла Пугачёва имеет право жить там, где ей хочется.
В беседе с RTVI он отметил, что исполнительница вышла на пенсию и теперь может сама решать, как проводить своё время.
"Уехала — дай бог ей здоровья. Оставьте её в покое", — заявил продюсер.
Иосиф Пригожин обратил внимание, что, находясь за границей, Алла Пугачёва не делала никаких громких заявлений. По его мнению, во многом их поведение определяется супругом артистки, юмористом Максимом Галкиным* (признан иноагентом в России). Медиаменеджер подчеркнул, что у комика есть своя позиция, а его юмор иногда выходит за рамки допустимого из-за сложившихся политических обстоятельств.
Алла Пугачёва покинула Россию в 2022 году после отъезда своего мужа и начала специальной военной операции на Украине. Вместе с детьми они проживают в Израиле и на Кипре.
Ранее сообщалось, что рэпера Гуфа и блогершу Айзу могут лишить родительских прав.
А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве — Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР, РСФСР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.
Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен.
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