Ани Лорак рассказала, как часто она занимается сексом

В рамках своего большого концерта в Москве Ани Лорак представила публике своего жениха Исаака Виджраку. Певица не скрывала своих секретов красоты и поделилась с журналистами подробностями личной жизни.
После завершения шоу Лорак появилась перед журналистами в сопровождении своего возлюбленного. Она рассказала о недавней помолвке, которую Исаак сделал ей в день рождения — 27 сентября.
Каролина призналась, что общается с женихом на английском языке. Она предположила, что в будущем они могут поработать над совместным творческим проектом.
Отвечая на вопрос о том, что помогает ей поддерживать себя в форме, Лорак поделилась деталями своей интимной жизни с Исааком.
"Медитация, спорт, любовь и секс. Как часто секс? Ну, у каждого своя половая конституция", — сказала она.
По мнению певицы, прежде чем найти своего человека, необходимо полюбить себя. Именно это, по её словам, привлекает мужчин.
"Если ты полюбишь себя, ты начнешь светиться. А когда женщина светится, на этот свет идут мужчины", — заключила она.
А́ни Ло́рак (настоящее имя — Кароли́на Миросла́вовна Куе́к; род. 27 сентября 1978, Кицмань, Черновицкая область) — эстрадная певица.
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