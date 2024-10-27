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Ани Лорак рассказала, как часто она занимается сексом

1:16
Шоу-бизнес

В рамках своего большого концерта в Москве Ани Лорак представила публике своего жениха Исаака Виджраку. Певица не скрывала своих секретов красоты и поделилась с журналистами подробностями личной жизни.

Ани Лорак рассказала, как часто она занимается сексом
Фото: YouTube канал Ани Лорак by Скриншот видео YouTube канала Ани Лорак, PDM

После завершения шоу Лорак появилась перед журналистами в сопровождении своего возлюбленного. Она рассказала о недавней помолвке, которую Исаак сделал ей в день рождения — 27 сентября.

Каролина призналась, что общается с женихом на английском языке. Она предположила, что в будущем они могут поработать над совместным творческим проектом.

Отвечая на вопрос о том, что помогает ей поддерживать себя в форме, Лорак поделилась деталями своей интимной жизни с Исааком.

"Медитация, спорт, любовь и секс. Как часто секс? Ну, у каждого своя половая конституция", — сказала она.

По мнению певицы, прежде чем найти своего человека, необходимо полюбить себя. Именно это, по её словам, привлекает мужчин.

"Если ты полюбишь себя, ты начнешь светиться. А когда женщина светится, на этот свет идут мужчины", — заключила она.

Уточнения

А́ни Ло́рак (настоящее имя — Кароли́на Миросла́вовна Куе́к; род. 27 сентября 1978, Кицмань, Черновицкая область) — эстрадная певица.

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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