Ани Лорак рассказала, как часто она занимается сексом

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В рамках своего большого концерта в Москве Ани Лорак представила публике своего жениха Исаака Виджраку. Певица не скрывала своих секретов красоты и поделилась с журналистами подробностями личной жизни.

Фото: YouTube канал Ани Лорак by Скриншот видео YouTube канала Ани Лорак, PDM

После завершения шоу Лорак появилась перед журналистами в сопровождении своего возлюбленного. Она рассказала о недавней помолвке, которую Исаак сделал ей в день рождения — 27 сентября.

Каролина призналась, что общается с женихом на английском языке. Она предположила, что в будущем они могут поработать над совместным творческим проектом.

Отвечая на вопрос о том, что помогает ей поддерживать себя в форме, Лорак поделилась деталями своей интимной жизни с Исааком.

"Медитация, спорт, любовь и секс. Как часто секс? Ну, у каждого своя половая конституция", — сказала она.

По мнению певицы, прежде чем найти своего человека, необходимо полюбить себя. Именно это, по её словам, привлекает мужчин.

"Если ты полюбишь себя, ты начнешь светиться. А когда женщина светится, на этот свет идут мужчины", — заключила она.

Уточнения

А́ни Ло́рак (настоящее имя — Кароли́на Миросла́вовна Куе́к; род. 27 сентября 1978, Кицмань, Черновицкая область) — эстрадная певица.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.