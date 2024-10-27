Уполномоченный по правам ребёнка в Москве начал проверку в отношении блогерши Айзы-Лилуны Ай и рэпера Гуфа, известного также как Алексей Долматов. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.
Поводом для проверки стал недавний скандал, связанный с наркотиками и дракой, в который попал российский музыкант. Кроме того, Айза выложила в сеть видео, в котором проверяла банковские карты детей на наличие следов запрещённых веществ. В ходе ролика она шутила, что могла бы стать главой организации "Госмамаконтроль".
В связи с появлением в интернете видеоматериалов было принято решение проверить, как Айза и Алексей Долматов выполняют свои родительские обязанности.
Айза и Алексей поженились в 2008 году, а в 2010 у них родился сын Сэм. Однако в 2013 году пара рассталась из-за наркотической зависимости артиста.
Ранее стало известно, что внук Николая Караченцова похож на своего знаменитого деда.
Алексе́й Серге́евич Долма́тов (род. 23 сентября 1979, Москва, РСФСР, СССР), более известный под псевдонимом Гуф — российский рэпер, сооснователь и участник группы CENTR.
Айза-Лилуна Хамзатовна Ай (при рождении Айза Хамзатовна Вагапова, впоследствии Долматова и Анохина; род. 10 декабря 1984, Грозный) — бывшая жена репера Гуфа, бывшая телеведущая, рэп-исполнительница, предпринимательница.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Зелёный чай усиливает синтез GLP-1, помогая регулировать уровень сахара и снижать чувство голода, но не стоит полагаться только на него для похудения.