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Гуфа и его экс-супругу могут лишить родительских прав из-за скандалов с наркотиками

1:05
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Уполномоченный по правам ребёнка в Москве начал проверку в отношении блогерши Айзы-Лилуны Ай и рэпера Гуфа, известного также как Алексей Долматов. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Гуфа и его экс-супругу могут лишить родительских прав из-за скандалов с наркотиками
Фото: commons.wikimedia by Zeliotvankaizer, CC BY-SA 4.0

Поводом для проверки стал недавний скандал, связанный с наркотиками и дракой, в который попал российский музыкант. Кроме того, Айза выложила в сеть видео, в котором проверяла банковские карты детей на наличие следов запрещённых веществ. В ходе ролика она шутила, что могла бы стать главой организации "Госмамаконтроль".

В связи с появлением в интернете видеоматериалов было принято решение проверить, как Айза и Алексей Долматов выполняют свои родительские обязанности.

Айза и Алексей поженились в 2008 году, а в 2010 у них родился сын Сэм. Однако в 2013 году пара рассталась из-за наркотической зависимости артиста.

Ранее стало известно, что внук Николая Караченцова похож на своего знаменитого деда.

Уточнения

Алексе́й Серге́евич Долма́тов (род. 23 сентября 1979, Москва, РСФСР, СССР), более известный под псевдонимом Гуф — российский рэпер, сооснователь и участник группы CENTR. 

Айза-Лилуна Хамзатовна Ай (при рождении Айза Хамзатовна Вагапова, впоследствии Долматова и Анохина; род. 10 декабря 1984, Грозный) — бывшая жена репера Гуфа, бывшая телеведущая, рэп-исполнительница, предпринимательница.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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