Внук Николая Караченцова вырос копией знаменитого деда, но отказался идти по его стопам

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Пётр, внук народного артиста РСФСР Николая Караченцова, во многом похож на своего знаменитого деда, но не захотел идти по его стопам. Об этом рассказал сын актёра Андрей Караченцов.

Фото: commons.wikimedia.org by Максим1625, CC BY-SA 3.0

В беседе с "Комсомольской правдой" Андрей Караченцов был удивлён, что внешние данные его отца передались через поколение. У Петра слегка выдвинута вперёд челюсть, как у деда, а также те же манеры, жесты и походка.

"Но актёром Петя никогда себя не видел. Он с детства любит математику: быстро считает, в 5 лет уже мог умножать двузначные числа в уме", — поделился Андрей Караченцов.

Сейчас Пётр Караченцов учится в МФТИ на факультете прикладной математики и информатики. Он находит удовольствие в решении задач и общении с преподавателями учебного заведения.

Андрей Караченцов заявил, что в воспитании сына следовал стратегии отца — никогда не навязывал свой авторитет, а предоставил возможность выбора профессии.

Ранее стало известно, что Константин Меладзе лишился отчества в украинском паспорте.

Уточнения

Никола́й Петро́вич Кара́ченцов (27 октября 1944, Москва, СССР — 26 октября 2018, Истра, Московская область, Россия) — советский и российский актёр театра и кино; народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии Российской Федерации (2003).



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