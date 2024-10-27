Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ретинол: секрет молодости или опасная игра
Жена поздравила Михаила Галустяна с юбилеем: дорогой и любимый муж
В Сети высмеяли кудрявые волосы Анджелины Джоли: странно и некрасиво
Актриса Зендея появилась на публике в кожаном платье с глубоким декольте
Как использовать яичную скорлупу, чтобы повысить урожайность в вашем саду
Эксперты назвали востребованные страны для свадебных туров среди россиян
Леонид Якубович высказался об отношениях с матерью: мне не хватило её любви
Эксперт назвал ошибки, которых следует избегать при смене шин
Евросоюз сокращает закупки российских удобрений

Внук Николая Караченцова вырос копией знаменитого деда, но отказался идти по его стопам

1:11
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Пётр, внук народного артиста РСФСР Николая Караченцова, во многом похож на своего знаменитого деда, но не захотел идти по его стопам. Об этом рассказал сын актёра Андрей Караченцов.

Внук Николая Караченцова вырос копией знаменитого деда, но отказался идти по его стопам
Фото: commons.wikimedia.org by Максим1625, CC BY-SA 3.0

В беседе с "Комсомольской правдой" Андрей Караченцов был удивлён, что внешние данные его отца передались через поколение. У Петра слегка выдвинута вперёд челюсть, как у деда, а также те же манеры, жесты и походка.

"Но актёром Петя никогда себя не видел. Он с детства любит математику: быстро считает, в 5 лет уже мог умножать двузначные числа в уме", — поделился Андрей Караченцов.

Сейчас Пётр Караченцов учится в МФТИ на факультете прикладной математики и информатики. Он находит удовольствие в решении задач и общении с преподавателями учебного заведения.

Андрей Караченцов заявил, что в воспитании сына следовал стратегии отца — никогда не навязывал свой авторитет, а предоставил возможность выбора профессии.

Ранее стало известно, что Константин Меладзе лишился отчества в украинском паспорте.

Уточнения

Никола́й Петро́вич Кара́ченцов (27 октября 1944, Москва, СССР — 26 октября 2018, Истра, Московская область, Россия) — советский и российский актёр театра и кино; народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии Российской Федерации (2003). 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Подводная лодка в степях Украины. Как Россия потопила весь теневой флот Киева
Военные новости
Подводная лодка в степях Украины. Как Россия потопила весь теневой флот Киева Аудио 
Джунгли Амазонии почти три века скрывали колониальное поселение
Наука и техника
Джунгли Амазонии почти три века скрывали колониальное поселение Аудио 
UTair изменяет правила провоза ручной клади
Туризм
UTair изменяет правила провоза ручной клади Аудио 
Популярное
Как зелёный чай влияет на похудение и уровень сахара в крови

Зелёный чай усиливает синтез GLP-1, помогая регулировать уровень сахара и снижать чувство голода, но не стоит полагаться только на него для похудения.

Как зелёный чай влияет на похудение и уровень сахара в крови
Автоэлектрик объяснил, опасно ли устанавливать в машину аккумулятор повышенной емкости
Автоэлектрик объяснил, опасно ли устанавливать в машину аккумулятор повышенной емкости
Туроператоры раскрыли, сколько стоит отдых в санаториях Кавказских Минеральных Вод в ноябре
Новый шаг G7: замороженные активы России станут источником кредита для Украины
Самолёт Ил-20. Летающий легендарный разведчик навёл шороху на Балтикой Дмитрий Плотников Ум нередко приносил не счастье, а только горе — о тернистом пути к вечности русской комедии Сергей Лебедев Лукашенко допустил войну Белоруссии с Россией. Считать ли это оскорблением Путина? Любовь Степушова
Ошибка при сборе чемодана, которая может стоить вам отпуска
В России создали сверхпрочный алюминиевый сплав для энергетики
Почему лук и чеснок лучше не сажать рядом
Почему лук и чеснок лучше не сажать рядом
Последние материалы
Евросоюз сокращает закупки российских удобрений
Врач-диетолог о сладком перце: не дайте вашему здоровью пострадать
Экс-возлюбленный Клавы Коки удалил пост про расставание: что случилось?
Врач рассказала о важности укрепления мышц таза для женщин
Как пивные дрожжи помогут победить рак — научный прорыв
Как приготовить сытный салат с квашеной капустой и мясом
Пригожин призвал оставить в покое уехавшую из России Пугачёву
Ани Лорак рассказала, как часто она занимается сексом
Гуфа и его экс-супругу могут лишить родительских прав из-за скандалов с наркотиками
"Провидица Фюрката", или ясновидящая викингов, найдена в Дании
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.