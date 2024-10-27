Леонид Якубович угнал самолёт, чтобы завоевать будущую жену

79-летний Леонид Якубович - один из самых любимых и узнаваемых телеведущих в нашей стране. Его жизнь окружена множеством слухов и сплетен, которые часто можно встретить в интернете.

Фото: structure.mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации, CC BY 4.0

Недавно стало известно, что в молодости Леонид Аркадьевич угнал самолёт, чтобы произвести впечатление на свою будущую жену Марину Видо.

"Было такое. Это был первый круиз "Поле чудес". Уходили из Одессы и вернулись как раз когда Советский Союз развалился. Мы приехали в аэропорт, я нашел Як-40, нашел экипаж, и мы счастливо прилетели в Москву. Жену спрашиваю: "Хочешь, я тебе самолет подарю?" Она сказала, что хочет, и я подарил ей самолет", — с улыбкой вспоминает Якубович.

Марина Видо не смогла устоять перед таким предложением. Став его женой она подарила Леониду Аркадьевичу дочку Варвару и после свадьбы взяла на себя роль домохозяйки. И Якубович одобряет её выбор.

Уточнения

Леони́д Арка́дьевич Якубо́вич (род. 31 июля 1945, Москва, СССР, РСФСР) — советский и российский телеведущий, актёр театра, кино и телевидения, сценарист, телепродюсер, прозаик; народный артист Российской Федерации (2002).



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