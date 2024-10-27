Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Константину Меладзе выдали украинский паспорт без отчества: пережиток советского прошлого
Магия света и скал: невероятные пейзажи каньона Антилопы
Самые популярные подержанные люксовые авто в России: статистика сентября
Училась у Чаббак: экс-невесте Саши Петрова стать звездой помогли дорогие тренинги
Можно ли заменить коровье молоко растительными альтернативами
Санкции против России: Китай критически реагирует на действия США
Сколько фруктозы можно есть в день, чтобы не навредить здоровью
Как правильно собирать листья в лесу для дачи
Как победить прыщи перед важной встречей: простые советы

Леонид Якубович угнал самолёт, чтобы завоевать будущую жену

Шоу-бизнес

79-летний Леонид Якубович - один из самых любимых и узнаваемых телеведущих в нашей стране. Его жизнь окружена множеством слухов и сплетен, которые часто можно встретить в интернете.

Леонид Якубович угнал самолёт, чтобы завоевать будущую жену
Фото: structure.mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации, CC BY 4.0

Недавно стало известно, что в молодости Леонид Аркадьевич угнал самолёт, чтобы произвести впечатление на свою будущую жену Марину Видо.

"Было такое. Это был первый круиз "Поле чудес". Уходили из Одессы и вернулись как раз когда Советский Союз развалился. Мы приехали в аэропорт, я нашел Як-40, нашел экипаж, и мы счастливо прилетели в Москву. Жену спрашиваю: "Хочешь, я тебе самолет подарю?" Она сказала, что хочет, и я подарил ей самолет", — с улыбкой вспоминает Якубович.

Марина Видо не смогла устоять перед таким предложением. Став его женой она подарила Леониду Аркадьевичу дочку Варвару и после свадьбы взяла на себя роль домохозяйки. И Якубович одобряет её выбор.

Уточнения

Леони́д Арка́дьевич Якубо́вич (род. 31 июля 1945, Москва, СССР, РСФСР) — советский и российский телеведущий, актёр театра, кино и телевидения, сценарист, телепродюсер, прозаик; народный артист Российской Федерации (2002).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Вот почему на мойке самообслуживания нельзя ополаскивать машину до нанесения пены
Авто
Вот почему на мойке самообслуживания нельзя ополаскивать машину до нанесения пены Аудио 
Не поступайте так со своей кошкой: советы владельцам домашних животных
Домашние животные
Не поступайте так со своей кошкой: советы владельцам домашних животных
Популярное
Как зелёный чай влияет на похудение и уровень сахара в крови

Зелёный чай усиливает синтез GLP-1, помогая регулировать уровень сахара и снижать чувство голода, но не стоит полагаться только на него для похудения.

Как зелёный чай влияет на похудение и уровень сахара в крови
Туроператоры раскрыли, сколько стоит отдых в санаториях Кавказских Минеральных Вод в ноябре
Туроператоры раскрыли, сколько стоит отдых в санаториях Кавказских Минеральных Вод в ноябре
Автоэлектрик объяснил, опасно ли устанавливать в машину аккумулятор повышенной емкости
Новый шаг G7: замороженные активы России станут источником кредита для Украины
Самолёт Ил-20. Летающий легендарный разведчик навёл шороху на Балтикой Дмитрий Плотников Ум нередко приносил не счастье, а только горе — о тернистом пути к вечности русской комедии Сергей Лебедев Лукашенко допустил войну Белоруссии с Россией. Считать ли это оскорблением Путина? Любовь Степушова
Ошибка при сборе чемодана, которая может стоить вам отпуска
В России создали сверхпрочный алюминиевый сплав для энергетики
Всё о породе собак басенджи: чем она уникальна
Всё о породе собак басенджи: чем она уникальна
Последние материалы
Самые популярные подержанные люксовые авто в России: статистика сентября
Училась у Чаббак: экс-невесте Саши Петрова стать звездой помогли дорогие тренинги
Можно ли заменить коровье молоко растительными альтернативами
Санкции против России: Китай критически реагирует на действия США
Сколько фруктозы можно есть в день, чтобы не навредить здоровью
Самолёт Ил-20. Летающий легендарный разведчик навёл шороху на Балтикой
Как правильно собирать листья в лесу для дачи
Как победить прыщи перед важной встречей: простые советы
Вкусный тирамису: как его приготовить в домашних условиях
Помятый Леонардо Ди Каприо снялся в предвыборном ролике
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.