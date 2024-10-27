Константину Меладзе выдали украинский паспорт без отчества: пережиток советского прошлого

В украинском паспорте композитора Константина Шотовича Меладзе не указано отчество. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Фото: flickr.com by Схакиров, CC BY-SA 2.0

По словам авторов канала, украинские власти отказались от использования отчеств в официальных документах, считая этот обычай пережитком советского прошлого. При этом на Украине для Меладзе было сделано исключение, несмотря на то, что он проживает в Италии. Другим гражданам Украины мужского пола, чтобы получить паспорт, необходимо вступить в ряды ВСУ.

Константин Меладзе смог сохранить свой бизнес в России и ежегодно отчитывается перед российской налоговой. В 2017 году в беседе с украинской прессой композитор подтвердил, что имеет только украинское гражданство.

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Уточнения

Константи́н Шо́тович Мела́дзе (груз. კონსტანტინე შოთას ძე მელაძე, укр. Костянтин Шотович Меладзе; род. 11 мая 1963, Батуми, Аджарская АССР, Грузинская ССР, СССР) — советский и украинский композитор, поэт-песенник, музыкальный продюсер; заслуженный деятель искусств Украины (2012).





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