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Училась у Чаббак: экс-невесте Саши Петрова стать звездой помогли дорогие тренинги

Шоу-бизнес

Недавно состоялась премьера фильма "Огниво", который стал своеобразным переосмыслением сказки Ханса Кристиана Андерсена. Фэнтези от создателей "Конька-горбунка" и "По щучьему велению" рассказывает историю солдата Вани, который освобождает заколдованную царевну от чар злобного Лиходея.

Училась у Чаббак: экс-невесте Саши Петрова стать звездой помогли дорогие тренинги
Фото: YouTube канал Harper's Bazaar Russia by Скриншот видео YouTube канала Harper's Bazaar Russia, PDM

На светской премьере гостей приятно удивила своим лучезарным настроением Ирина Старшенбаум, сыгравшая царицу в "Огниве". Бывшая невеста Александра Петрова сейчас востребована как никогда: в производстве находится около десятка проектов с её участием.

Наиболее ожидаемыми стали детектив "13 клиническая. Начало", где она исполнила роль врача в советской клинике, где лечат одержимых демоническими сущностями, и фантастический сериал "Девятая планета".

При этом Старшенбаум не имеет актёрского образования: она окончила Университет печати.

"Когда начала сниматься, посещала различные тренинги. Например, училась у Иваны Чаббак. Я потратила на это много денег. Ивана — известный тренер по актерскому мастерству. Она работала с Анджелиной Джоли, Джулией Робертс и другими голливудскими звёздами", — рассказала актриса.

Уточнения

Ири́на Влади́мировна Старшенба́ум (род. 30 марта 1992, Москва) — российская актриса театра, кино и дубляжа.

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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