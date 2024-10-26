Алёна Водонаева осудила Зепюр Брутян на фоне разбирательств Прилучного и Муцениеце: пусть всё троекратно вернётся

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Блогерша Алёна Водонаева в своём личном блоге выразила недовольство в адрес актрисы Зепюр Брутян, комментируя ситуацию, сложившуюся вокруг её супруга Павла Прилучного и его бывшей жены Агаты Муцениеце.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Алёны Водонаевой в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Водонаева выразила поддержку Агате Муцениеце, которая поделилась своими переживаниями о том, что бывший супруг не возвращает ей сына даже после решения суда. Подписчики Водонаевой обратили внимание на то, что Зепюр Брутян продолжает публиковать видео с Тимофеем, сыном Агаты, несмотря на сложившуюся ситуацию.

"Читатели пишут, что новая жена Прилучного, Зепюр, постоянно публикует видео с Тимофеем в своих сторис, зная о сложившейся ситуации. Если это так, то уровень её эмпатии оставляет желать лучшего. Давайте все вместе пожелаем этой женщине взаимности, пусть всё вернётся к ней с тройной силой", — написала она.

Телеведущая, у которой есть 14-летний сын, задалась вопросом, как бы она отреагировала, если бы её сына постила в свои сторис чужая женщина в такой неприятной ситуации.

Ранее стало известно, где сейчас находится дочь Любови Успенской.

Уточнения

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — российская телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2».



Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении Дэль) (род. 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий, продюсер.



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