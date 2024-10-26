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Друг дочери Успенской заявил, что её закрыли в психбольнице после возвращения из Израиля

1:17
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В эфире программы "Ты не поверишь!" на НТВ друг дочери певицы Любови Успенской, Татьяны Плаксиной, рассказал о том, что после побега в Израиль её заперли в психиатрической больнице.

Друг дочери Успенской заявил, что её закрыли в психбольнице после возвращения из Израиля
Фото: https://vk.com/uspenskaya_official by ВК-аккаунт Любови Успенской, PDM

Александр, так зовут мужчину, сообщил, что 34-летняя женщина остановилась у него, когда бежала из России. Однако её быстро нашли люди, связанные с её матерью.

"Ко мне домой пришли два человека. За сутки до этого Люба позвонила мне и сказала: "Жди гостей". Она знает всё. Это мафия. Она за мной следит. Ко мне в дом ворвались люди… Вы появляетесь у меня дома, закалываете девочку. У неё от уколов начала идти кровь. Там был медбрат, который её лечит. Но от чего её лечить?" — поделился друг Татьяны.

Он также подчеркнул, что Плаксина находилась в трезвом состоянии и не принимала запрещённые препараты. Несколько дней люди Успенской жили в его доме, так как рейсов до России не было. По возвращении Татьяну закрыли в психбольнице, откуда она до сих пор не вышла.

Ранее стало известно, что дом Мэттью Пэрри был продан.

Уточнения

Любо́вь За́лмановна Успе́нская (урождённая Си́цкер; род. 24 февраля 1954, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская, российская и американская певица, исполнительница городских романсов и русского шансона. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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