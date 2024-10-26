Дом Мэттью Пэрри продали через год после смерти актёра: кто стал обладателем недвижимости

Спустя год после смерти Мэттью Пэрри его дом был продан за внушительную сумму. Новым владельцем стала продюсер Анита Верма-Лаллиан.
Как сообщает The New York Times, женщина приобрела это жильё с четырьмя спальнями и ванными комнатами в качестве выгодного инвестиционного проекта. Она планирует сдавать его в аренду или перепродать, как только его стоимость вырастет.
Мэттью Пэрри купил этот домик, построенный в 1965 году, за 6 миллионов долларов через трастовый фонд. Таким же образом новый владелец, Анита Верма-Лаллиан, стала обладательницей этого имущества. Актёр сделал в доме капитальный ремонт и построил бассейн.
Дом расположен в уединённом районе Пасифик-Палисейдс в мегаполисе.
Мэттью Пэрри скончался в прошлом году из-за передозировки кетамином, который он принимал по назначению врача для лечения депрессии. Этот препарат был легальным, но не предусмотренным законом.
Ранее вдова Николая Караченцова поделилась своими мыслями о жизни после его смерти.
Мэ́ттью Лэ́нгфорд Пе́рри (англ. Matthew Langford Perry; 19 августа 1969, Уильямстаун, Беркшир, Массачусетс, США — 28 октября 2023, Лос-Анджелес, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — канадо-американский актёр и сценарист.
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