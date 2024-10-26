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Вдова Николая Караченцова рассказала, как живёт после смерти мужа

1:03
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Вдова Николая Караченцова, народного артиста РСФСР, Людмила Поргина рассказала NEWS. RU, что до сих пор мысленно общается со своим покойным мужем и нежно целует его фотографии.

Вдова Николая Караченцова рассказала, как живёт после смерти мужа
Фото: commons.wikimedia.org by Максим1625, CC BY-SA 3.0

Она отметила, что на даче, где они часто проводили время вместе, повсюду развешаны снимки актёра, который ушёл из жизни в 2018 году. Людмила Поргина тяжело переживает эту утрату, ведь они были женаты 43 года.

"Мне очень грустно без него. Когда я просыпаюсь, то обнимаю и целую его фотографию. На нашей даче, где я живу постоянно, везде висят Колины фотографии. Я стараюсь жить так, словно он рядом со мной. Мысленно разговариваю с ним", — вспоминает вдова актёра.

Она также поделилась, что скучает по теплу и безудержной энергетике своего супруга.

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Уточнения

Никола́й Петро́вич Кара́ченцов (27 октября 1944, Москва, СССР — 26 октября 2018, Истра, Московская область, Россия) — советский и российский актёр театра и кино; народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии Российской Федерации (2003). 

Людми́ла Андре́евна По́ргина (род. 24 ноября 1948, Москва) — советская и российская актриса, заслуженная артистка РФ (1999), вдова Николая Караченцова (1944—2018). 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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