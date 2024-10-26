Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дом Мэттью Пэрри продали через год после смерти актёра: кто стал обладателем недвижимости
Эмоциональность при просмотре фильмов связали с риском ранней смерти
Завод Rheinmetall заработал на Украине: ещё три на подходе
Элегантная гипсофила: почему это растение идеально для любого сада
Вдова Николая Караченцова рассказала, как живёт после смерти мужа
Как правильно сушить волосы: фен против естественной сушки
Как сэкономить на путешествиях: советы от "Яндекс.Путешествий" для бюджетного отдыха
Спальня и детская в одной комнате: как грамотно организовать пространство
Сергей Лазарев показал архивные снимки с Владом Топаловым времён группы Smash

Названа самая дорогая свадьба среди звёзд в 2024 году

1:07
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Свадьба комика Гарика Харламова и актрисы Екатерины Ковальчук обошлась примерно в 6,5 миллиона рублей, считает владелица свадебного агентства Ксения Фролова.

Названа самая дорогая свадьба среди звёзд в 2024 году
Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

В беседе со "Страстями" специалист обратила внимание на количество гостей, среди которых было около 50 артистов.

"Актёр Сергей Бурунов обычно берёт за ведение свадьбы пять миллионов рублей, но свадьба друга — исключение", — поделилась Фролова.

Также не стоит забывать о присутствии на празднике певца Сосо Павлиашвили, который, вероятно, выступил для своего друга бесплатно. А площадка досталась Гарику Харламову от продюсера Эмина Агаларова.

Примечательно, что коллега Гарика Харламова Виктория Складчикова вышла замуж за своего возлюбленного, отметив праздник в пельменной. Фролова предположила, что баня и ужин обошлись паре в 140 тысяч рублей.

Ранее Дмитрий Дюжев высказал своё мнение о возможных санкциях Запада в отношении него из-за роли в фильме про Байдена.

Уточнения

Га́рик «Бульдо́г» Харла́мов (настоящее имя — И́горь Ю́рьевич Харла́мов; род. 28 февраля 1981, Москва, СССР) — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, продюсер, юморист, телеведущий, певец, шоумен и ютубер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Новый шаг G7: замороженные активы России станут источником кредита для Украины
Экономика и бизнес
Новый шаг G7: замороженные активы России станут источником кредита для Украины Аудио 
Туроператоры раскрыли, сколько стоит отдых в санаториях Кавказских Минеральных Вод в ноябре
Туризм
Туроператоры раскрыли, сколько стоит отдых в санаториях Кавказских Минеральных Вод в ноябре Аудио 
Простой рецепт яблочного пирога с рассыпчатым тестом и сочной начинкой
Еда и рецепты
Простой рецепт яблочного пирога с рассыпчатым тестом и сочной начинкой Аудио 
Популярное
Как зеленый чай влияет на похудение и уровень сахара в крови

Зеленый чай усиливает синтез GLP-1, помогая регулировать уровень сахара и снижать чувство голода, но не стоит полагаться только на него для похудения.

Как зеленый чай влияет на похудение и уровень сахара в крови
Сводка с фронта: ВС РФ почти взяли город Селидово, в Курской области управление ВСУ нарушено
Сводка с фронта: ВС РФ почти взяли город Селидово, в Курской области управление ВСУ нарушено
В России создали сверхпрочный алюминиевый сплав для энергетики
Вертикальные грядки: как экономить место и украшать участок одновременно
Сводка с фронта: ВС РФ почти взяли город Селидово, в Курской области управление ВСУ нарушено Дмитрий Плотников Ум нередко приносил не счастье, а только горе — о тернистом пути к вечности русской комедии Сергей Лебедев Лукашенко допустил войну Белоруссии с Россией. Считать ли это оскорблением Путина? Любовь Степушова
Всё о породе собак басенджи: чем она уникальна
Туроператоры раскрыли, сколько стоит отдых в санаториях Кавказских Минеральных Вод в ноябре
Ошибка при сборе чемодана, которая может стоить вам отпуска
Ошибка при сборе чемодана, которая может стоить вам отпуска
Последние материалы
В США нашли причину масштабного разлива нефти в Канзасе
Учёные раскрыли, как млекопитающие перешли к вертикальной стойке
Дорогие билеты на концерт Светланы Лободы с трудом продаются на Кипре
Полезные продукты для собаки: что стоит включить в рацион
Искусственный интеллект способен предсказать риск смерти по ЭКГ
Актёр Дюжев высказался о реакции Запада на его роль Байдена: я не боюсь
Вдова Караченцова не может попасть в театр, в котором прослужила 38 лет: мне запрещено
Лук репчатый: лучшее лекарство из вашего огорода
Аль Пачино пыталась похитить одна из поклонниц
Несколько капель магии: что добавлять в кофе для насыщенного вкуса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.