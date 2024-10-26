Названа самая дорогая свадьба среди звёзд в 2024 году

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Свадьба комика Гарика Харламова и актрисы Екатерины Ковальчук обошлась примерно в 6,5 миллиона рублей, считает владелица свадебного агентства Ксения Фролова.

Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

В беседе со "Страстями" специалист обратила внимание на количество гостей, среди которых было около 50 артистов.

"Актёр Сергей Бурунов обычно берёт за ведение свадьбы пять миллионов рублей, но свадьба друга — исключение", — поделилась Фролова.

Также не стоит забывать о присутствии на празднике певца Сосо Павлиашвили, который, вероятно, выступил для своего друга бесплатно. А площадка досталась Гарику Харламову от продюсера Эмина Агаларова.

Примечательно, что коллега Гарика Харламова Виктория Складчикова вышла замуж за своего возлюбленного, отметив праздник в пельменной. Фролова предположила, что баня и ужин обошлись паре в 140 тысяч рублей.

Ранее Дмитрий Дюжев высказал своё мнение о возможных санкциях Запада в отношении него из-за роли в фильме про Байдена.

Уточнения

Га́рик «Бульдо́г» Харла́мов (настоящее имя — И́горь Ю́рьевич Харла́мов; род. 28 февраля 1981, Москва, СССР) — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, продюсер, юморист, телеведущий, певец, шоумен и ютубер.



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