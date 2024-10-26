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Актёр Дюжев высказался о реакции Запада на его роль Байдена: я не боюсь

1:01
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актёр Дмитрий Дюжев, известный по роли президента США Джо Байдена в сериале "Гудбай", заявил, что не боится санкций со стороны американских властей.

Актёр Дюжев высказался о реакции Запада на его роль Байдена: я не боюсь
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

В интервью "Газете.ру" артист напомнил, что против него уже введены ограничения со стороны Канады и Латвии.

"У меня уже есть санкции от Канады и Латвии, если будут ещё и от США до кучи, ну и что?! Я не боюсь", — заверил Дюжев.

По словам актёра, как только стало известно о готовящемся сериале про американского лидера, на Западе сразу же появилась программа, в которой задавались вопросом, кто же решился снять проект об американской власти и что за смельчак отважился сыграть роль Джо Байдена.

Ради роли Дмитрию Дюжеву пришлось побриться налысо, и это решение далось ему нелегко, но в итоге он не пожалел о своём выборе.

Ранее Людмила Поргина поделилась своими мыслями о том, почему не посещает театр "Ленком".

Уточнения

Дми́трий Петро́вич Дю́жев (род. 9 июля 1978, Астрахань, СССР) — российский актёр театра и кино, певец, кинорежиссёр.
 

Джо́зеф Робине́тт (Джо) Ба́йден-мла́дший (англ. Joseph Robinette «Joe» Biden, Jr. американское произношение: [ˈbaɪdən] ; род. 20 ноября 1942, Скрантон, Пенсильвания, США) — американский государственный и политический деятель, 46-й действующий президент США с 2021 года.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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