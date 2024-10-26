Вдова Караченцова не может попасть в театр, в котором прослужила 38 лет: мне запрещено

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Актриса Людмила Поргина в интервью рассказала, что после смерти своего супруга, актёра Николая Караченцова, она получала лишь незначительные роли в спектаклях "Ленкома", несмотря на её опыт и профессионализм.

Фото: commons.wikimedia.org by A.Savin, CC0

Людмила Поргина отметила, что не посещает театр, так как считает, что вход туда для неё закрыт.

"Распоряжение Варшавера: "Поргину не пускать", — утверждает вдова Караченцова.

Поргина вспомнила, как после смерти Николая Караченцова Марк Варшавер предложил ей вернуться в спектакль "Юнона и Авось", где она играла Казанскую Божию Матерь. Однако ей сказали просто держать свечку в начале и в конце постановки.

"Я вышла со свечой и думаю: только бы не заорать. Кто-то из помощников Варшавера, заметив моё замешательство, дал мне поджопник, мол, иди на сцену! И я пошла", — вспоминает Людмила Поргина.

Ранее стало известно, что одна из поклонниц Аль Пачино попыталась украсть его.

Уточнения

Людми́ла Андре́евна По́ргина (род. 24 ноября 1948, Москва) — советская и российская актриса, заслуженная артистка РФ (1999), вдова Николая Караченцова (1944—2018).



«Моско́вский госуда́рственный теа́тр „Ленком Марка Захарова“» — советский и российский государственный драматический театр, расположенный в Тверском районе города Москвы.



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