Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Завод Rheinmetall заработал на Украине: ещё три на подходе
Элегантная гипсофила: почему это растение идеально для любого сада
Вдова Николая Караченцова рассказала, как живёт после смерти мужа
Как правильно сушить волосы: фен против естественной сушки
Названа самая дорогая свадьба среди звёзд в 2024 году
Как сэкономить на путешествиях: советы от "Яндекс.Путешествий" для бюджетного отдыха
Спальня и детская в одной комнате: как грамотно организовать пространство
Сергей Лазарев показал архивные снимки с Владом Топаловым времён группы Smash
Игорь Акинфеев установил рекорд ЦСКА

Вдова Караченцова не может попасть в театр, в котором прослужила 38 лет: мне запрещено

1:02
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса Людмила Поргина в интервью рассказала, что после смерти своего супруга, актёра Николая Караченцова, она получала лишь незначительные роли в спектаклях "Ленкома", несмотря на её опыт и профессионализм.

Вдова Караченцова не может попасть в театр, в котором прослужила 38 лет: мне запрещено
Фото: commons.wikimedia.org by A.Savin, CC0

Людмила Поргина отметила, что не посещает театр, так как считает, что вход туда для неё закрыт.

"Распоряжение Варшавера: "Поргину не пускать", — утверждает вдова Караченцова.

Поргина вспомнила, как после смерти Николая Караченцова Марк Варшавер предложил ей вернуться в спектакль "Юнона и Авось", где она играла Казанскую Божию Матерь. Однако ей сказали просто держать свечку в начале и в конце постановки.

"Я вышла со свечой и думаю: только бы не заорать. Кто-то из помощников Варшавера, заметив моё замешательство, дал мне поджопник, мол, иди на сцену! И я пошла", — вспоминает Людмила Поргина.

Ранее стало известно, что одна из поклонниц Аль Пачино попыталась украсть его.

Уточнения

Людми́ла Андре́евна По́ргина (род. 24 ноября 1948, Москва) — советская и российская актриса, заслуженная артистка РФ (1999), вдова Николая Караченцова (1944—2018). 

«Моско́вский госуда́рственный теа́тр „Ленком Марка Захарова“» — советский и российский государственный драматический театр, расположенный в Тверском районе города Москвы.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Всё о породе собак басенджи: чем она уникальна
Домашние животные
Всё о породе собак басенджи: чем она уникальна
Почему лук и чеснок лучше не сажать рядом
Садоводство, цветоводство
Почему лук и чеснок лучше не сажать рядом Аудио 
Ошибка при сборе чемодана, которая может стоить вам отпуска
Туризм
Ошибка при сборе чемодана, которая может стоить вам отпуска Аудио 
Популярное
Как зеленый чай влияет на похудение и уровень сахара в крови

Зеленый чай усиливает синтез GLP-1, помогая регулировать уровень сахара и снижать чувство голода, но не стоит полагаться только на него для похудения.

Как зеленый чай влияет на похудение и уровень сахара в крови
Сводка с фронта: ВС РФ почти взяли город Селидово, в Курской области управление ВСУ нарушено
Сводка с фронта: ВС РФ почти взяли город Селидово, в Курской области управление ВСУ нарушено
В России создали сверхпрочный алюминиевый сплав для энергетики
Вертикальные грядки: как экономить место и украшать участок одновременно
Сводка с фронта: ВС РФ почти взяли город Селидово, в Курской области управление ВСУ нарушено Дмитрий Плотников Ум нередко приносил не счастье, а только горе — о тернистом пути к вечности русской комедии Сергей Лебедев Лукашенко допустил войну Белоруссии с Россией. Считать ли это оскорблением Путина? Любовь Степушова
Всё о породе собак басенджи: чем она уникальна
Туроператоры раскрыли, сколько стоит отдых в санаториях Кавказских Минеральных Вод в ноябре
Ошибка при сборе чемодана, которая может стоить вам отпуска
Ошибка при сборе чемодана, которая может стоить вам отпуска
Последние материалы
В США нашли причину масштабного разлива нефти в Канзасе
Учёные раскрыли, как млекопитающие перешли к вертикальной стойке
Дорогие билеты на концерт Светланы Лободы с трудом продаются на Кипре
Полезные продукты для собаки: что стоит включить в рацион
Искусственный интеллект способен предсказать риск смерти по ЭКГ
Актёр Дюжев высказался о реакции Запада на его роль Байдена: я не боюсь
Вдова Караченцова не может попасть в театр, в котором прослужила 38 лет: мне запрещено
Лук репчатый: лучшее лекарство из вашего огорода
Аль Пачино пыталась похитить одна из поклонниц
Несколько капель магии: что добавлять в кофе для насыщенного вкуса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.