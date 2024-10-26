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Аль Пачино пыталась похитить одна из поклонниц

Шоу-бизнес » Зарубежный

В 1970-х годах Аль Пачино, звезда культового фильма "Крёстный отец", столкнулся с неприятной ситуацией. Одна из его поклонниц попыталась его похитить.

Аль Пачино пыталась похитить одна из поклонниц
Фото: commons.wikimedia.org by SimmeD, CC BY-SA 4.0

Как сообщает The Guardian, этот инцидент удалось разрешить без привлечения полиции и скандалов. Однако с тех пор актёр стал более внимательно относиться к навязчивым поклонникам.

Во время съёмок на одной из локаций в Нью-Йорке к Аль Пачино подошла девушка, которая представилась журналисткой. Она предложила ему дать интервью, и он согласился, сев в машину. Однако, как оказалось, это было лишь уловкой. Девушка закрыла все двери и заявила, что будет держать актёра взаперти, пока он не поймёт, что они предназначены друг для друга.

Артисту удалось убедить фанатку отпустить его, объяснив всю бессмысленность её действий.

Недавно Аль Пачино признался, что не боится смерти, потому что у него есть продолжение в детях.

Ранее возлюбленная Павла Дурова опубликовала свежий снимок с бизнесменом.

Уточнения

Альфре́до Джеймс (Аль) Пачи́но (англ. Alfredo James (Al) Pacino; род. 25 апреля 1940, Восточный Гарлем, Манхэттен, Нью-Йорк, США) — американский актёр театра, кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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