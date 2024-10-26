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Возлюбленная Павла Дурова опубликовала их свежий совместный снимок

1:00
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова, Юлия Вавилова, опубликовала в своём Telegram-канале новый снимок с бизнесменом. На фото они запечатлены во время прогулки по Парижу.

Возлюбленная Павла Дурова опубликовала их свежий совместный снимок
Фото: Telegram by личный Telegram-канал Юлии Вавиловой, PDM

Публикация за считанные часы собрала тысячи просмотров и комментариев. Поклонники пары желают им счастья и отмечают, как гармонично они смотрятся вместе.

40-летний Павел Дуров не скрывает своих романтических отношений с 24-летней Юлией. Ранее девушка потеряла ребёнка из-за стресса, вызванного его арестом в конце августа. Именно Вавилову обвинили в том, что она якобы сдала бизнесмена французским спецслужбам.

Павлу Дурову предъявлено несколько обвинений, включая отказ от сотрудничества, кибермошенничество и другие. Ему запрещено покидать Францию.

Ранее стало известно, как Виктория Бекхэм относится к новому роману одного из своих сыновей.

 

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский предприниматель в сфере информационных технологий, основатель социальной сети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера Telegram.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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