Виктория Бекхэм осудила сына из-за романа с девушкой, которая на 10 лет старше

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Певица и бизнесвумен Виктория Бекхэм в ужасе от нового романа своего сына Круза с девушкой, которая старше его на 10 лет.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Виктории Бекхэм в Инстаграм*(запрещён в РФ), PDM

Как сообщает Daily Mail, ссылаясь на инсайдеров, в настоящее время женщина пребывает в подавленном состоянии, поскольку не хочет портить отношения с наследником.

"Это так на неё непохоже. Я знаю, что она не стремится к конфликтам с Крузом, но она просто в ужасе от разницы в возрасте", — делится анонимный источник.

Круз Бекхэм встречается с Джеки Апостол, и их совместные выходы в свет становятся всё более частыми. Родители молодого человека проявляют благосклонность к его избраннице. Дэвид Бекхэм уверен, что такие отношения будут полезны для юноши.

Ранее сообщалось, что принц Уильям не простил королеву Камиллу за что-то.

Уточнения

Викто́рия Кэ́ролайн Бе́кхэм (англ. Victoria Caroline Beckham), в девичестве — Адамс (англ. Adams; род. 17 апреля 1974, Харлоу, Эссекс, Великобритания) — британская певица, автор песен, танцовщица, модель, актриса, модный дизайнер и предпринимательница.





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